محافظ الدقهلية يتسلم 4 معدات جديدة من النظافة وتحسين البيئة ضمن الخطة الاستثمارية

الدقهليه شريف الديب

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، اليوم الأربعاء، تسليم دفعة جديدة من معدات النظافة وتحسين البيئة بعدد 4 معدات ضمن الخطة الاستثمارية، حيث تتضمن معدات هذه الدفعة 4 سيارات وصل منهم اليوم 3 سيارات، وتشمل الدفعة بالكامل 2 سيارة مجهزة مكبس حمولة 20 متر مكعب وسيارة مجهزة قلاب حمولة 22 متر مكعب وسيارة جامبو مجهزة مكبس حمولة 8 متر مكعب.

وأوضح "مختار": تم التعاقد مع وزارة الإنتاج الحربي لتوريد معدات الخطة بالكامل انطلاقا من الاهتمام البالغ بملف النظافة وتحسين البيئة وذلك بدعم ومساندة وزارة التنمية المحلية.

وأضاف مختار، أن من أولويات الدولة دعم منظومة النظافة وملف تحسين البيئة لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، ووجه المحافظ لضرورة الصيانة المستمرة لكافة المعدات للحفاظ علي كفائتها ووضع خطة عمل وخطة صيانة كافة المعدات الجديدة.

حضر التسليم باسم الشريف مدير عام مكتب محافظ الدقهلية و المهندس خالد جلال مدير عام المركبات و محمد حمص رئيس جهاز النظافة والتجميل ومسئولي ادارة المركبات بالمحافظة.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة الاهتمام بملف تحسين البيئة وتطوير منظومة النظافة بالمحافظات عن طريق شراء المعدات والآلات التي تسهم في تطوير المنظومه ، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ،وفي إطار المتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية في هذا الشأن ، وبالتنسيق والتعاون بين الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية و الدكتورة هاله السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصاديه في دعم المحافظة في هذا الملف.