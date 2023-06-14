محافظ الإسكندرية: الانتهاء من إنشاء 5 مدارس جديدة بإجمالي 82 فصل

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أن هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة انتهت خلال الفترة من يناير وحتى يونيو الجاري من إنشاء 5 مدارس بإجمالي 82 فصل و بتكلفة تقدر بـنحو 57مليون و 691 ألف جنيه، مضيفا بأنه جاري العمل على إنشاء 25 مدرسة أخرى بإجمالي 659 فصل وبتكلفة تقدر بنحو 302 مليون جنيه .

وأكد "الشريف" على أن المحافظة تعمل بجميع أجهزتها لتوفير مناخ مناسب لأبنائنا الطلاب وتسعى جاهدة لتطوير الخدمات التعليمية المقدمة لهم، وخاصة فيما يختص بالتوسع فى بناء مدارس جديدة وزيادة عدد الفصول، للحد من تكدس الطلاب بالفصول لا سيما فى المناطق الأشد احتياجا لوجود مدارس.

ومن جانبه؛ أوضح المهندس أحمد عبد الكريم مدير هيئة الأبنية التعليمية في المحافظة، أن المدارس التي تم صيانتها على مستوى المحافظة خلال الأشهر ال6 الماضية قد بلغت 19 مدرسة بإجمالي تكلفة تقدر بـ 50 مليون و237 ألف جنية، مشيرا إلى أنه جاري صيانة 35 مدرسة أخرى بإجمالي تكلفة 116 مليون و741 ألف جنية.