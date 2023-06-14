اليوم السابع
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مترو الأنفاق: لا تغيير فى مواعيد القطارات خلال إجازة عيد الأضحى

الأربعاء، 14 يونيو 2023 12:36 م
مترو الأنفاق: لا تغيير فى مواعيد القطارات خلال إجازة عيد الأضحى مترو الانفاق
كتب سيد الخلفاوى

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أكد احمد عبد الهادى بكير - المتحدث باسم الشركة المصرية لمترو الأنفاق، أن مواعيد مترو الأنفاق لن تتغير فى عيد الأضحى المبارك، وتستمر بالعمل فى المواعيد المعتادة والتى تبدأ من 5.15 صباحا. 
 
وأوضحت شركة إدارة المترو، جدول تشغيل القطارات لتبدأ ساعات التشغيل من الساعة 5.15 صباحا، ومواعيد أخر القطارات من المحطات الإنتهائية ومقابلتها فى المحطات التبادلية بالخط الأول و الثاني على أن يكون قيام أخر قطار للخط الأول من محطة حلوان الساعة 11:40 م ، و من محطة المرج الجديدة الساعة 11:50 م ، و للخط الثاني من محطة شبرا الخيمة ومحطة المنيب الساعة 12:00 ص ، و قيام أخر قطار للخط الثالث من محطة عدلى منصور الساعة 12:31 ص ، و من محطة الكيت كات الساعة 12:04 ص. 
 
ويتم مقابلة القطارات بين الخط الأول والثاني بمحطة أنور السادات الساعة 12:25 ص ، ويتم مقابلة القطارات بين الخط الثانى والثالث بمحطة العتبة الساعة 12:00 ص ، ويتم مقابلة القطارات بين الخط الأول والخط الثالث بمحطة جمال عبدالناصر الساعة 12:00 ص ، حيث تم إعداد جدول التشغيل بالخطوط الثلاثة بـإجمالى عدد رحلات تقدر ب 1375 رحلة يوميا، بعدد رحلات بالخط الأول ما بين محطتى حلوان - المرج الجديدة إلى 510 رحلة، وعدد رحلات الخط الثاني ما بين محطتي شبرا الخيمة - المنيب إلى 602 رحلة، وعدد رحلات الخط الثالث من محطة عدلى منصور حتى محطة الكيت كات 363 رحلة.

مواعيد المترو

مترو الانفاق

المنرو

عيد الاضحي

النقل



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