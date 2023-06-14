متحدث بالفاتيكان: البابا فرانسيس يغادر المستشفى خلال أيام

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أعلنت سلطات الفاتيكان اليوم الأربعاء أن البابا فرانسيس سيخرج من المستشفى خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك في أعقاب خضوعه لتدخل جراحي الأسبوع الماضي.



وقال المتحدث بالفاتيكان ماتيو بروني نقلا عن الفريق الطبي المعالج للبابا أن تعافي بابا الفاتيكان يشهد تقدما طبيعيا ومنتظما دون أي مضاعفات، وأنه من المقرر أن يخرج من المستشفى خلال أيام، وذلك حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية.



وأدخل البابا فرانسيس /86 عاما/ المستشفى في 7 من يونيو الجاري للخضوع لجراحة لإصلاح فتق في جدار البطن وإزالة نسيج تسبب في انسداد الأمعاء، وهي ثاني عملية كبرى بخضع لها خلال عامين إذ خضع في 2021 لعملية لاستئصال جزء من القولون، وكان قد خضع لعمليتين جراحيتين على الأقل سابقا.