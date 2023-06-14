اليوم السابع
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مايا مرسى تستقبل سفير سنغافورة وتستعرض جهود مصر فى مجال تمكين المرأة

الأربعاء، 14 يونيو 2023 12:40 م
مايا مرسى تستقبل سفير سنغافورة وتستعرض جهود مصر فى مجال تمكين المرأة الدكتورة مايا مرسى وسفير سنغافورة فى مصر
كتب محمود راغب

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استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة السفير دومينيك جوه، سفير دولة سنغافورة في مصر ، لبحث سبل التعاون بين الجانبين فى ملف تمكين المرأة.
 
وأكدت الدكتورة مايا مرسي على أن تبادل الخبرات والتجارب بين دول العالم فيما يتعلق بملف تمكين المرأة يساهم فى تعزيز تلك الجهود ، معبرة عن تطلعها لتبادل الخبرات والتجارب مع سنغافورة في هذا الملف الهام . 
 
واستعرضت رئيسة المجلس، جهود مصر في مجال تمكين المرأة والفتاة في كافة القطاعات ، مشيرة إلى وصول المرأة إلي العديد من المواقع القيادية، ووصلت نسبة تمثيل المرأة في البرلمان إلى 28٪؜ ، كما تحدثت عن الإطار الوطني للإستثمار في الفتيات "دوى يا نورة" الذي أطلقه المجلس ويحظى  برعاية السيدة انتصار السيسي ، ويستهدف بناء وتعزيز قدرات الفتيات وتمكينهن وبناء مهاراتهن الاجتماعية والصحية والاقتصادية، مؤكدة اهتمام المجلس بالوصول إلى الأجيال الجديدة بهدف ضمان إحداث تغيير حول قضايا المرأة في المستقبل.
 
وأكد السفير دومينيك جوه أن سنغافورة لديها ميثاق للمرأة يدعو إلى تحقيق المساواة بين المرأة والرجل داخل الأسرة، وقد صدر عام 1961، مشيراً إلى أن سنغافورة تدعم مشاركة المرأة في سوق العمل ومنحها حقوق متساوية مع الرجل في كافة المجالات ، كما تعمل على  تغيير الصورة النمطية حول ادوار الرجل والمرأة داخل الأسرة،  مشيراً إلى أن التعليم كان له دور في أن الأجيال الجديدة أصبحت أكثر وعياً وادراكاً بأهمية المشاركة المتساوية بين الطرفين داخل الأسرة  .
 
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