لو مسافر في العيد.. اليوم أخر موعد للحجز أون لاين بالسكة الحديد

كتب سيد الخلفاوى

يوافق اليوم الأربعاء أخر يوم للحجز أون لاين على قطارات أول أيام عيد الأضحى المبارك وفقا لما أعلنته هيئة السكة الحديد، ويتم الحجز على قطارات الدرجة الأولى والثانية المكيفة والـ VIPوالتالجو، وينشر اليوم السابع، طريقة حجز تذاكر السفر بالموقع.

كيفية الحجز على القطارات عن طريق موقع السكة الحديد

اولا الدخول على موقع الحجز الجديد للسكة الحديد من خلال اللينك

https://obs.enr.gov.eg/o-city/obs/enr/railway/ar/home.

ثانيا : اختيار نوع التذكرة ذهاب أو ذهاب وعودة.

ثالثا: اختيار محطة القيام

رابعا : اختيار محطة الوصول

خامسا : تحديد تاريخ الرحلة ثم اضغط بحث.

سادسا: بعد الضغط بحث سيظهر لك رقم القطار وموعد الرحلة وزمن الرحلة وموعد الوصول وسعر التذكرة.

سابعا: تختار رقم المقعد أسفل القائمة.

ثامنا : سيحولك الموقع لتسجيل الدخول بالايميل، او يحولك لقاعدة بيانات لملئها وتدوين بياناتك الشخصية.

تاسعا: الدفع من خلال وسائل الدفع الالكتروني .

جدير بالذكر أن موقع الحجز الإلكترونى بدأ انطلاقه بشكله الجديد نهاية شهر ديسمبر الماضى، وأكدت الهيئة أن الحجز متاح على القطارات المدرجة على الموقع قبل ميعاد السفر بـ14 يوماً، ورقم الشكاوى وخدمة العملاء 19468.