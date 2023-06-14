لأول مرة استنبات الأزولا فى شمال سيناء لتوفير بديل مستدام لأعلاف الطيور

شمال سيناء ـ محمد حسين

نجحت لأول مرة بمناطق مدينة بئر العبد بشمال سيناء مشروعات استنبات "الأزولا" كبديل للأعلاف التى يتغذى عليها الطيور، وهو نباتًا يعيش على أسطح الماء ويتكاثر بالانشطار، ويحتوى على نسبة بروتين عالية تتراوح ما بين 30 إلى 40%، مما يجعله بديلًا مثاليًا للأعلاف التى يتناولها الطيور كما يتميز الأزولا بوجود مضاد حيوى طبيعى للطيور.

وبدأ الفكرة خالد إبراهيم بمشروع استنبات الأزولا فى سيناء بعد قراءته لمنشور على مواقع التواصل الاجتماعى يشير إلى أهميته، واوضح "إبراهيم" أنه بدأ بتجربة تعثرت فى البداية بسبب تقلبات فصل الشتاء، لكنه عاد للتجربة بعد انتهاء الأجواء الباردة وقام بإنشاء حوض بمساحة 10 مترات، وانتقل بعد ذلك إلى إنشاء ثلاثة أحواض أخرى بمساحات مختلفة، والترويج لمشروعه وشرح أهميته للأشخاص فى مدينة بئر العبد والمدن الأخرى فى شمال سيناء.

يحتاج المشروع بحسب قول خالد إبراهيم إلى مساحة أرض يتم فيها حفر الحوض وتبطينه بالبلاستيك وملء الماء فيه، ثم يتم رش تقاوى الأزولا على سطح الحوض ورشه بمحلول سماد عضوى للطيور، وبعد أسبوعين، يتم جرف الأزولا من وجه الحوض، وقد لاحظ أن الطيور تأكل الأزولا بشراهة، وعند خلطها مع الأعلاف الأخرى، يتناولها الأغنام.

وقال: "وجدت من التجارب أن الدواجن والحمام يفضلون تناول الأزولا ولوحظ الفرق فى نمو الدواجن التى تتناول الأزولا فى التسمين وإنتاج البيض، مما يشير إلى نجاح المشروع"، واستطرد أنه تم تكرار التجربة فى مركز بئر العبد والعريش، وزادت نسبة الطلب على الأزولا بسبب أهميتها كطعام بديل بسعر بسيط للطيور.

وتابع أنه يتم الحصول على الإنتاج من خلال جمع النبات الذى يطفو فوق سطح الماء وتكاثره بشكل مستمر بعد الحصول على جزء منه خلال الحصاد، مثل ورد النيل والنباتات المائية، لافتا أنه يعتبر الأزولا من المصادر الغذائية المهمة للطيور والدواجن، ويتميز بارتفاع نسبة البروتين فيه، مما يعزز نموها وتطورها، كما يمكن استخدامه كبديل للأعلاف الأخرى التى قد تكون مكلفة وغير متوفرة بسهولة فى بعض المناطق.

ويمكن استخدام الأزولا أيضًا فى الزراعة المائية وتحسين جودة المياه، حيث يستخدم كنبات مرشح لتنقية المياه من العناصر الضارة والملوثات العضوية. كما يمكن استخدام الأزولا فى تربية الأسماك، حيث يمكن استخدامه كأحد مصادر التغذية الخضراء للأسماك.

واستنبات الأزولا مشروعًا مستدامًا وفعالًا من الناحية الاقتصادية والبيئية، ويمكن أن يكون مصدرًا هامًا للغذاء والدخل للمجتمعات المحلية فى المناطق النائية والجافة.

المحصول



انتاج الازولا



حصاد الازولا