كل ما تريد معرفته عن مجموعة العشرين بعد اختتام أعمالها فى الهند بحضور وزيرة التخطيط

كتبت أسماء أمين

أختتمت مجموعة العشرين بدولة الهند أعمالها أمس بحضور وزيرة التخطيط الدكتور هالة السعيد بصفتها رئيس الدورة الحالية للمجموعة فى الفترة بين 11 إلى 13 يونيو الجارى.

وعن مجموعه العشرين هى مُنتدى دولى يجمع الحكومات ومحافظو البنوك المركزية من 20 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبى.

تأسست المُنظمة سنة 1999 وذلك بهدف مُناقشة السياسات المُتعلقة بتعزيز الاستقرار المالى الدولى.

وأيضا مُعالجة القضايا التي تتجاوز مسؤوليات أى شخص.

وسعت مجموعة العشرين جدول أعمالها مُنذ عام 2008 , حيث أصبح يُشارك في قممها رؤساء الحكومات او رؤساء الدول ،بالإضافة الى وزراء المالية ووزراء الخارجية ،ومراكز الفكر .

تتكون مجموعة العشرين من 20 دولة عُضو بالإضافة إلى الإتحاد الأوروبي ، بحيث يُمثل فى قمم المجموعة كُل من المفوضية الأوروبية والبنك المركزى الأوروبى.

تُمثل اقتصادات الدول الأعضاء في مجموعة العشرين مُجتمعة حوالى 90% من إجمالى الناتج المحلى العالمى و80% من التجارة العالمية أو 75% في حالة عدم احتساب التجارة البينية فى الاتحاد الأوروبى)، وثُلثى سكان العالم وحوالى نصف مساحة الارضى فى العالم .

عقد رؤساء دول مجموعة العشرين قمتين فى عام 2009، وأُخريين فى عام 2010، وعقدت القمة السادسة للمجموعة فى 2011 ومنذ ذلك الحين تعقد بشكل سنوى.

اعتبارًا من عام 2021، اصبح 20 عضوًا في المجموعة: الأرجنتين، أستراليا، البرازيل، كندا، الصين، الاتحاد الأوروبي، فرنسا، ألمانيا، الهند، إندونيسيا، إيطاليا، اليابان، المكسيك، روسيا، المملكة العربية السعودية، جنوب إفريقيا، كوريا الجنوبية، تركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. إسبانيا ضيف دائم.