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"قطرة دم تساوى حياة".. جامعة بنها تحتفل باليوم العالمى للتبرع بالدم

الأربعاء، 14 يونيو 2023 07:35 م
"قطرة دم تساوى حياة".. جامعة بنها تحتفل باليوم العالمى للتبرع بالدم قافلة التبرع بالدم
القليوبية إبراهيم سالم

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نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها، برعاية الدكتور جمال سوسة رئيس الجامعة، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، احتفالية باليوم العالمي للتبرع بالدم تحت عنوان "قطرة دم تساوى حياة"، والذي يوافق 14 يونيو من كل عام، وذلك بحضور الدكتورة نيرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتنسيق مع الدكتورة نانسي عبد الحي مدير المركز الإقليمي لخدمات نقل الدم بمحافظة القليوبية، ورانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتور جمال سوسة، أن الجامعة حريصة دائما علي تقديم كافة الدعم والمساعدة في توفير دم كافي وآمن وفعال لمساعدة المرضى داخل محافظة القليوبية، وذلك من خلال التعاون مع مركز خدمات نقل الدم القومية بالقليوبية، حيث يتم تنظيم عددا من حملات التبرع بالدم داخل كليات الجامعة.

وأشار الدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن الاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم جاء بالتعاون مع المركز الإقليمي لخدمات نقل الدم بمحافظة القليوبية، والذي يأتي من منطلق مسؤولية الجامعة الاجتماعية في نشر الوعي لدى الطلاب.

الجدير بالذكر أن الفعاليات شارك فيها مختار شوقي، ومحمد زيدان بالمركز الإقليمي لخدمات نقل الدم بمحافظة القليوبية وعدد من طلاب الجامعة.


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