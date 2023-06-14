قافلة طبية لمكافحة الطفيليات تفحص 12800 رأس ماشية في مطروح

كتب -أحمد الزغبي

نظمت مديرية الطب البيطري بمطروح ،قافلة بيطرية لمكافحة الطفيليات الخارجية والداخلية من خلالة أعمال الرش والتجريع تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتقديم مزيد من الخدمات العلاجية البيطرية للثروة الحيوانية والحفاظ عليها مع وصولها إلى أقصى التجمعات لخدمة المجتمع المحلى .حيث تم تقديم مكافحة .

أوضح الدكتور سعد جويلي مدير عام مديرية الطب البيطري بمطروح أنه ضمن فعاليات نشاط مديرية الطب البيطري بمطروح في تنظيم القوافل العلاجية المجانية لمكافحة الطفيليات الخارجية والداخلية من أعمال الرش والتجريع لخدمة المجتمع.

تم تنظيم القافلة المجانية للرش والتجريع ومكافحة الطفيليات الخارجية والداخلية بمدينة براني غرب مطروح الحدود الغربية من ضمن أنشطة المديرية ضمن برامج إدارة الرعاية والعلاج، والتى نجحت في توفير الرش والتجريع لعدد 12800 رأس من الثروة الحيوانية ( أغنام ، ماعز ، ابقار ) وصولا إلى أقصى المناطق، ومنها منطقة عقاقير ابوحريرة التابعة لبرانى مع توجيه الجانب الإرشادي للمربين من قبل أطباء إدارة براني البيطرية.