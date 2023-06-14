اليوم السابع
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الأربعاء، 14 يونيو 2023 08:57 م
أكرم القصاص
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عايز أطمنكم إننا ماشيين كويس.. رسائل الرئيس السيسى فى المؤتمر الوطنى للشباب

الأربعاء، 14 يونيو 2023 08:30 م
عايز أطمنكم إننا ماشيين كويس.. رسائل الرئيس السيسى فى المؤتمر الوطنى للشباب رسائل الرئيس السيسي

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال كلمته فى المؤتمر الوطني للشباب فى الإسكندرية إن حجم العمل المطلوب في مصر يحتاج عمل إلى ال ليل ونهار ولعشرات السنين بلا كلل ولا ملل، وأضاف عايز أطمنكم إننا ماشيين كويس.

ميناء أبو قير فى الإسكندرية يضم أكثر من 10 كيلومترات أرصفة منها رصيف على عمق 22 مترا

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الرصيف المصرى لا يوجد مثله في العالم إلا في إسبانيا وهناك 7 ملايين متر موجودين مباني داخل البحر

 

 يعني هيتعمل كورنيش جوه البحر بطول 8 كيلو أى ما يعادل نصف كورنيش الإسكندرية

 

حجم العمل المطلوب فيكى يا مصر عايز عمل ليل ونهار عشرات السنين بلا كلل ولا ملل

 

عايز أطمنكم إننا ماشيين كويس

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 فيه 2.2 مليون أو 2.5 مليون فدان بنزرعهم أو هنزرعهم بالكتير على آخر السنة الجاية يعنى قد البحيرة كلها مرة وشوية

 

الرئيس أعلن أنه بصدد التصديق على جميع مخرجات الحوار الوطنى

 

 المخرجات اللى هتوصلوا لها سواء السياسى أو الاقتصادى أو المجتمعى.. اللى داخل صلاحياتى طبقا للدستور والقانون هصدق عليها دون قيد أو شرط

 

اللى مش داخل صلاحياتي هتروح على البرلمان يتحرك فيها


الرئيس السيسى

ميناء أبو قير

الاسكندريه

الزراعة

اليوم السابع بلس

زيارة السيسي للبحيرة



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