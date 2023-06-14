طوله يصل لـ10 أمتار.. سحب الحوت النفاق من غاطس بورسعيد ودفنه

بورسعيد - محمد عزام

قال الدكتور حسين رشاد، مدير محمية أشتوم الجميل بمحافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، إنه جرى سحب الحوت النافق من غاطس بورسعيد على بعد 8 كيلو مترات شمالًا إلى الشاطئ.

وأشار "رشاد" إلى أنه فور تلقي محمية أشتوم الجميل إخطارا بظهور الحوت وبتوجيهات من الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، شُكلت غرفة عمليات للمتابعة، وجرى سحب الحوت من البحر المتوسط إلى الشاطئ، لافتًا أن طوله يصل إلى 10 أمتار ووزنه يقترب من الـ5 أطنان.

وأكد على أخذ القياسات البيولوجية على الحوت من قبل باحثي محمية أشتوم الجميل، وتجهيز حفرة له لاتمام عملية الدفن للحوت، مقدمًا الشكر لكافة الأجهزة والجهات المعنية لاهتمامهم بواقعة الحوت، وتعاونهم الصادق مع وزارة البيئة والجهات المعنية بالدولة.

وكان مستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا فيديو للحظة عثور صيادين على حوت نافق في غاطس مياه البحر الأبيض المتوسط نطاق محافظة بورسعيد.