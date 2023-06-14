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طقس حار نهارًا معتدل ليلا وشبورة صباحا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة غدًا

الأربعاء، 14 يونيو 2023 01:35 م
طقس حار نهارًا معتدل ليلا وشبورة صباحا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة غدًا الطقس
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد غدا الخميس، طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ، مائل للحرارة على السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.
 
كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد غدا نشاط رياح محدود على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء،  وشمال ، مع وجود شبورة على بعض الطرق صباحا المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا  الخميس :  القاهرة العظمى 33  درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى  28 درجة  .
 
وانتهى فصل الشتاء الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26، وبدأ فصل الربيع قبل دقائق من نهاية يوم الإثنين 20 مارس ، وطوله: 92 يوم و 17 ساعة و 13 دقيقة.
 
وبعد الاعتدال الربيعي تستمر حركة الشمس الظاهرية في الاتجاه نحو شمال خط الاستواء تدريجياً ويواصل ميل أشعة الشمس في الزيادة فيزداد طول النهار تدريجياً وينقص طول الليل، في حين يحدث العكس في نصف الكرة الجنوبي حتى تصبح أشعة الشمس عمودية تماماً على مدار السرطان (23.5) درجة شمالاً حول يوم 21 من شهر يونية (الانقلاب الصيفي) فيحدث الصيف في نصف الكرة الشمالي، ويحدث الشتاء في نصف الكرة الجنوبي، وتصبح أحوال الكرة الأرضية خلال الانقلاب الصيفي.
 
 
ولتفسير سبب حدوث الفصول الأربعة، يأتى نتيجة وجود الشمس فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، فهذا المدار يعرف بدائرة البروج، ونتيجة دوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وبالترتيب تكون الشتاء ثم الربيع ثم الصيف ثم الخريف".
 
 
 
 

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