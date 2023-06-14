ضبط 18 طن قمح بدون ترخيص وتحرير 23 محضرا تموينيا بالمنيا

المنيا - حسن عبد الففار

وجه اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بتشديد الرقابة والمتابعة المستمرة والميدانية لعمليات توريد محصول القمح، وتقديم كافة سبل الدعم للموردين، والتعامل بكل قوة وحسم فى التصدى للمخالفين، تنفيذا ً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالالتزام بكافة القواعد المنظمة وتحقيق الاكتفاء الذاتى من محصول القمح فى ظل التغيرات المناخية وتداعيات الأزمة الاقتصادية التى يشهدها العالم.

من جانبه، تابع اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، جهود الوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية فى عمليات توريد القمح من خلال الحملات الرقابية على الطرق الرئيسية والفرعية للتأكد من توريد الكميات للجهات الحكومية والأماكن المخصصة، مشيراً إلى أنه تم ضبط 18 طن محصول القمح بقريتى ( تونا الجبل، قلندول) بهدف الاحتكار، وعلى الفور تم توريدها لشركة مطاحن مصر الوسطى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حرصا ًعلى تحقيق الصالح العام لكافة فئات المواطنين.

وفى سياق متصل أوضح هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي، أن الوحدة المحلية بالتعاون مع إدارة تموين مطاي شنت حملة على المخابز بمجلس قروي "بردنوها "، حيث أسفرت الحملة عن تحرير (23) محضراً تموينياً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.