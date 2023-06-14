اليوم السابع
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صعود المؤشر الرئيسى للبورصة هامشيًا بختام تعاملات جلسة الأربعاء

الأربعاء، 14 يونيو 2023 02:49 م
صعود المؤشر الرئيسى للبورصة هامشيًا بختام تعاملات جلسة الأربعاء البورصة المصرية - صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي هامشيًا مدفوعًا بصعود أسهم البنك التجاري الدولي (مصر)، والشرقية-إيسترن كومباني، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، والمجموعة المالية هيرميس القابضة، وحديد عز، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات تجاوزت 2.7 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.165 تريليون جنيه.
 
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 17873 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 3275 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 21559 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 7480 نقطة.
 
فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 3503 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 5206 نقطة.

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