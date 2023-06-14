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سلطة الطيران المدني تقرر وقف نظام " السوتو " في حجز تذاكر السفر

الأربعاء، 14 يونيو 2023 11:27 ص
سلطة الطيران المدني تقرر وقف نظام " السوتو " في حجز تذاكر السفر وزارة الطيران المدنى
كتبت رحاب نبيل

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قررت سلطة الطيران المدني، وقف العمل بنظام تذاكر السوتو «SOTO» وهي تذاكر تبدأ وتنتهي خارج مصر، ولا تتضمن خط السير أى نقاط داخل جمهورية مصر العربية .
 
وقالت سلطة الطيران المدني في خطابها المرسل إلي شركات الطيران ووكلاء السياحة، أنه في وضوء زيادة معدلات مبيعات تذاكر الطيران لخطوط سير تبدأ وتنتهي خارج جمهورية مصر العربية ولا يتضمن خط السير نقاط داخل مصر والمعروفة بنظام «SOTO» مما له آثار سلبية علي الأقتصاد المصري.
 
واضافت سلطة الطيران المدني في خطابها المرسل إلي شركات الطيران، أنه تقرر إيقاف العمل بنظام السوتو « SOTO» وعدم إصدار أى تذاكر طيران لرحلات تبدأ وتنتهي خارج جمهورية مصر العربية ولا يتضمن خط سير الرحلة أى نقاط في مصر اعتبارًا من 15 يونيو الجاري ولحين إشعار آخر .
 
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سلطة الطيران المدني

تذاكر السفر

نظام السوتو

شركات الطيران

وكلاء السياحة



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