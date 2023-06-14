ست فعاليّات على مائدة لجنة الثقافة الأسرية بـ(بيت العائلة المصرية) في الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

عقدت لجنة الثقافة الأسرية ببيت العائلة المصرية فرع الإسماعيلية اجتماعا موسعا برئاسة منى محمد المنشاوى مقرر اللجنة وبحضور الدكتورة ماجدة عطا نائب رئيس تحرير جريدة القناة و محمود أحمد محمد مرشدي وعادل فهمي رزق عبدالشهيد، وهبة عبدالعظيم محمد عبدالسلام، والإعلامية نانسي القاضي عضو لجنة الإعلام، ومحمد عبدالفتاح منسق فرع بيت العائلة بالمحافظة.

ناقشت اللجنة عدة محاور من محاور الأنشطة المتنوعة التى تنفذها اللجنة حتى نهاية العام الميلادى الحالى وأضافت منى المنشاوى مقرر لجنة الثقافة الأسرية أن العمل على توعية وتنمية الأسرة المصرية روحياً واجتماعياً وثقافياً وفكرياً وصحياً- لكي تكون قادرة على تنشئة أبنائها نشأة صحية.

وأكدت " المنشاوى " على تنفيذ ست فعاليات متنوعة حتى نهاية العام الميلادى الجارى ومنها أولا أنشطة شهر يونيو الجارى زيارة دار نجيلة سيدات بلا مأوى، لدخول السرور على أهالينا وسماع أزماتهم، بالإضافة إلى فقرات فنية، ومبتهل ديني وعازف عود وأغاني من التراث.

وشهر يوليومحاضرة الغذاء الصحي وأهمية شرب الماء في حضور المحاضر الدكتور تامر موسى عضو لجنة الثقافة الأسرية ببيت العائلة المصرية فرع الإسماعيلية.وفي شهر أغسطس، ستشهد ندوة حول ترشيد الاستهلاك الماء- الكهرباء- الأنفاق حيث يتم الشركة القابضة لمياه الصرف الصحي.

وفي سبتمبر إعداد وجبات غذائية متكاملة للأطفال (أطفال بلا سمعه)، في حضور متخصصين في الاغذية أعضاء باللجنة.في أكتوبر زيارات وندوات لبعض المدارس للاحتفال بعيد نصر أكتوبر والانتماء والولاء للوطن بالتنسيق مع لجنة التعليم والمجلس القومي للمرأة.

وفي شهر نوفمبر حملات توعية للتبرع بالملابس الشتوية للمستحقين مجهود ذاتية بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي بالإسماعيلية.وفي شهر ديسمبر ورش عمل المشغولات اليدوية لزيادة دخل المراة المعيلة، بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية.