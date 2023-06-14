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سائق ومسعف يعيدان 81 ألف جنيه عثروا عليها برفقة مواطن بعد وفاته شرق السكة الحديد بالأقصر

الأربعاء، 14 يونيو 2023 03:12 ص
سائق ومسعف يعيدان 81 ألف جنيه عثروا عليها برفقة مواطن بعد وفاته شرق السكة الحديد بالأقصر سائق ومسعف يعيدان 81 ألف جنيه عثروا عليها برفقة مواطن بعد وفاته
الأقصر – أحمد مرعى

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عثر سائق ومسعف بمرفق إسعاف الأقصر، على مبلغ 81 ألف جنيه برفقة مواطن أصيب بحالة إغماء وفارق الحياة في منطقة شرق السكة الحديد بوسط مدينة الأقصر، وقاما بنقل جثمانه لمشرحة مستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بكورنيش النيل، وتسليم المبلغ المالى لرجال الشرطة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى مرفق إسعاف الأقصر، إخطاراً يفيد بوجود حالة إغماء لأحد المواطنين فى منطقة شرق السكة الحديد بوسط مدينة الأقصر، وانتقلت سيارة إسعاف لموقع الحادث يقودها ماهر الطواب، وبرفقته المسعف الطيب حسين لنقل المواطن للمستشفى لتلقى الفحوصات الطبية والعلاج اللازم.

وتبين من خلال فحص المواطن المصاب إنه يدعى "شحاته عبد الملك شحاته" يبلغ من العمر 65 سنة، مقيم بمحافظة القليوبية، ولدى نقله لمستشفى الكرنك الدولى لتلقى العلاج اللازم، فارق الحياة قبل الوصول للمستشفى، وتم إيداعه داخل مشرحة المستشفى لحين تسيمه لذويه، وبفحص متعلقاته عثروا على مبلغ 81 ألف و620 جنيهاً برفقته، وقاما بتسليم المبلغ المالى لرجال الشرطة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولى النيابة العامة التحقيق.

وكانت قد شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، وقوع حادث تصادم بين مركبتين تروسكيل أمام قرية زرنيخ، مما أسفر عن إصابة 3 مواطنين بكدمات وجروح، حيث تم نقلهم لمستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية جنوب الأقصر، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وبدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، يفيد بوقوع حادث بين 2 تروسيكل على طريق قرية زرنيخ بمدينة إسنا، نتيجة السرعة الزائدة، حيث أسفر الحادث عن إصابة مواطنين، وهم كل من "إبراهيم محمد السيد" 14 سنة، و"عبد الله حجاج السيد" 22 سنة، وتم نقلهم لمستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية جنوب الأقصر، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

سائق ومسعف يعيدان 81 ألف جنيه عثروا عليها برفقة مواطن بعد وفاته
سائق ومسعف يعيدان 81 ألف جنيه عثروا عليها برفقة مواطن بعد وفاته

 


الاقصر

سائق ومسعف يسلمان 81 الف للشرطة

اخبار اليوم

العثور على مبلغ مالى برفقة متوفى

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