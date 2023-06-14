روسيا: ردنا على إغلاق قنصلياتنا فى ألمانيا قادم لا محالة

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أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن بلادها تعمل حاليا على رد بشأن ما ستقوم به ألمانيا من إغلاق القنصليات الروسية على أراضيها.

وقالت زاخاروفا لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الأربعاء:"إن إغلاق القنصليات الروسية في ألمانيا يمثل ضربة للعلاقات الثنائية بين البلدين".



وأضافت:" أن ردنا على ذلك سيأتي دون شك، ولكن يتعين التفكير فيه بعمق ليتناسب مع مصلحتنا"، مشيرة إلى أن بلدها لم تكن البادئة بمثل هذه الخطوات لتدمير العلاقات مع ألمانيا.



وتابعت:" أن روسيا استثمرت الكثير من الجهد في هذه العلاقات لعقود من الزمن، وما ستقوم به ألمانيا من إغلاق القنصليات الروسية سيواجه برد روسي يجري العمل عليه حاليا".