رواد دار المسنين بقرية الأبعادية بعد زيارة الرئيس السيسى: احنا النهارده فى عيد

البحيرة - ناصر جودة

شهدت قرية الأبعادية التابعة لمركز دمنهور فرحة غامرة بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لها صباح اليوم لافتتاح عدد المشروعات التنموية والخدمية ضمن مبادرة حياة كريمة.

وأعرب الكثير من أهالى قرية الابعادية عن فرحتهم الغامرة لتنفيذ مشروعات هذه المبادرة التنموية التى غيرت وجه الحياة بهذه المناطق التى طواها النسيان لعقود طويلة.

كما سادات حالة من السرور والفرح بين رواد دار المسنين الذى تمت إقامته بقرية الأبعادية بتكلفة 30 مليون جنيه بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى وتقديم الهدايا لهم.

وعبر عدد من الرواد عن سعادتهم بهذه الزيارة غير متوقعة معتبرين أنها مثل فرحة العيد لأنها زيارة بها كل الخير للمواطنين.

وقالت تفيده عبد الغفار إحدى رواد دار المسنين أنها طلبت مع زملائها فى الدار رحلة حج وأن الرئيس وعدهم بتحقيق أحلامهم.

وقالت انشراح الفلاح إحدى الرواد أن زيارة الرئيس السيسى لدار المسنين لها مغزى كبير ودلالة قوية وتعبر عن تقدير الرئيس لكبار السن.

وأضافت أن الرئيس تحاور مع رواد دار المسنين حوار أخوى من القلب للقلب بشكل راقى يعبر عن شخصية رئيس كل المصريين.

وأوضحت فوقية إسماعيل إحدى رواد دار المسنين أن زيارة الرئيس للدار والكلام مع المسنين هو وسام على صدر كل شخص لأن الرئيس السيسى أخ لكل إنسان مصرى له مل التقدير والمحبة على ما قدمه لكل الفئات.

وتعد قرية الأبعادية بحق إحدى النماذج اللافته التى يجرى بها تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" و أيقونة للمشروعات التنموية على أرض مصر.

وتضم مبادرة حياة كريمة بقرية الأبعادية 79 مشروعا بجميع القطاعات الخدمية منها 13 مشروعا بمياه الشرب و9 مشروعات بقطاع الصحة و 22 مشروعا للاتصالات و7 مشروعات لبناء المدارس الجديدة و 8 مشروعات كهرباء، و8 صرف صحى، و 3 مشروعات للشباب والرياضة ومشروعين للرى.

بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات بقطاعات الغاز والتضامن الإجتماعى إلى جانب انشاء اكبر مجمعات للخدمات الحكومية يضم المركز التكنولوجي للمعلومات ومركز للخدمات الزراعية ومركز للبريد اضافة الى اقامة أسواق نموذجية و مركزين للإسعاف والأطفال.

ولم تقتصر مبادرة حياة كريمة بقرية الابعادية التابعة لمركز دمنهور على مشروعات البنية التحتية فقط بل تعدت ذلك إلى لتقديم الخدمات العاجلة لأهالى القرية بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدنى وذلك لرفع الأعباء عن كاهل مواطنيها مثل تنظيم القوافل الطبية المجانية وكذلك توزيع المواد الغذائية على أهالى القرى الاكثر احتياجا اضافة الى رفع قدرات شباب القرية وتنمية مهاراتهم من خلال منظومة متكاملة من الأنشطة الرياضية والثقافية المختلفة.

وشهدت قرية الأبعادية مؤخرا انطلاق مبادرة "انت الحياة" التى تنظمها مؤسسة حياة كريمة لخدمة أهالى القرية.

وتضم فعاليات المبادرة تنظيم قوافل طبية بكافة التخصصات وتقديم الخدمات مجانا وإحالة العمليات الجراحية لإجراءها على نفقة الدولة وكذلك تنظيم عيادات أسنان بالتعاون مع الجامعة البريطانية .

كما تضم فاعليات المبادرة تنظيم ملتقى توظيفى للشباب برعاية عدد من الشركات الكبرى .

وتشتمل فاعليات المبادرة أيضا على إصدار الرقم القومى وامتحانات فورية لشهادات محو الأمية وجلسات توعية تابعة لصندوق مكافحة الإدمان وجلسات أخرى يقوم بها المجلس القومى للمرأة إلى جانب مناقشة أوضاع الغارمين والغرامات بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير .

كما ضمت فاعليات مبادرة "انت الحياة " النواحى إقامة فاعليات ترفيهية للأطفال وورش عمل بالاضافة الى تنظيم مسابقات رياضية بمركز الشباب وتوزيع ملابس رياضية على المشاركين.

يشارك فى تنظيم فاعليات مبادرة " انت الحياة " عدد كبير من المؤسسات الحكومية والأهلية منها وزارة الصحة والسكان ووزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة والمجلس القومى للمرأة وصندوق مكافحة الإدمان والجامعة البريطانية والهيئة العامة لتعليم الكبار"

وتستهدف المبادرة الرئاسية توفير الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية كما تتضمن شقًّا للرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية فضلا عن تنمية القرى والنجوع خاصة بالمناطق النائية وفقًا لخريطة الفقر وكذلك توفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى القرى المختلفة.

يذكر ان محافظة البحيرة من المحافظات الهامة التى لها نصيب وافر من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى تمثل نقلة نوعية فى مسار تطوير قرى المحافظة خاصة القرى النائية والصحراوية التى عانت طويلا خلال العقود الماضية من سوء الخدمات المقدمة لمواطنيها.

ويبلغ عدد المشروعات الجارى تنفيذها بمبادرة "حياة كريمة" بمراكز محافظة البحيرة المختلفة 8344 مشروعا فى شتى القطاعات بتكلفة تتجاوز 44 مليار جنيه.

وتضم مبادرة حياة كريمة بالبحيرة خلال المرحلة 6 مراكز هى "دمنهور - كفر الدوار - أبو حمص - حوش عيسى - أبو المطامير - وادى النطرون"، بإجمالى 43 قرية رئيسية 238 وحدة قروية وأكثر من 3940 تابعا إلى جانب إدراج مركزى الدلنجات وإيتاى البارود ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية وذلك لخدمة مليون مواطن بمحافظة البحيرة.

وفى هذا السياق قامت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة بإطلاق قوافل طبية مكثفة بكافة قرى مبادرة حياة كريمة وذلك للكشف على المواطنين وتقديم الأدوية والفحوصات الطبية بالمجان وذلك لرفع الأعباء عن كلها المواطنين بالقرى الأكثر احتياجا.

كما قامت محافظة البحيرة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى بتوزيع المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية بقرى مبادرة "حياة كريمة وذلك دعما لهم وتلبية لاحتياجتهم العاجلة .

وتم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.

من جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تعد من المبادرات على الإطلاق لتوفير حياة كريمة لكافة المواطنين وإحداث تغيير جوهرى فى حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجا.

وأضافت أن محافظة البحيرة تٌولى إهتماماً بالغاً لتنفيذ المبادرة الرئاسية بالقرى المستهدفة فى مختلف القطاعات وذلك لتحسين الظروف المعيشية بها من خلال خطة عمل متكاملة بين كافة الجهات لتوفير حياة كريمة للمواطنين بكافة الجوانب وتقديم كافة الخدمات بالتنسيق الكامل مع وزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية.

يشار الى ان مبادرة حياة كريمة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2019 تنبُع من مسؤولية حضارية وبُعد إنساني قبل أي شيء آخر فهي أبعدُ من كونها مبادرة تهدفُ إلى تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصري لأنها تهدف أيضا إلى التدخل الآني والعاجل لتكريم الإنسان المصري وحفظ كرامته وحقه في العيش الكريم .

وتبلغ تكلفة مشروعات حياة كريمة أكثر من 800 مليار جنيه ويشارك فيها 30 ألف متطوع بمختلف المحافظات بالتعاون مع 20 وزارة .

وتستهدف مبادرة حياة كريمة 58 مليون مواطن في مختلف المحافظات . وتم اختيار أماكن التطوير ضمن مبادرة حياة كريمة طبقا لنسب الفقر الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء و الفئات المستهدفة من مبادرة حياة كريمة هي القرى الأكثر فقرا وتوابع القرى التي تفتقر لتواجد الخدمات.