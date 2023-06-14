رسائل الرئيس السيسى خلال لقائه مع أهالى قرية الأبعادية بالبحيرة.. إنفوجراف

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى، على فتح نقاش مع الأهالى بقرية الأبعادية فى محافظة البحيرة، قائلا: "سعيد إن أنا أشوفكم النهارده وأفطر معاكم.. اللى أنا شفته النهارده فى القرية يعنى يخلينا نُصِر ونستمر بفضل الله سبحانه وتعالى فى اللى إحنا بنعمله ده لغاية ما نخلص كل قرى الريف المصرى مش بس المرحلة الأولى".















350 مليار جنيه وأكثر تكلفة المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة

اللى شوفته فى القرية يخلينا نُصِر ونستمر بفضل الله فى اللى بنعمله ده لغاية ما نخلص كل قرى الريف المصرى

التموين يمس 70 مليون مصرى.. ولم يصلنا من القمح سوى 3.5 مليون طن

حرصنا على وجود رصيد من السلع الاستراتيجية لمدة لا تقل عن 6 أشهر

حجم العمل الذى تم فى مصر جاء بفضل تكاتف الشعب مع الدولة

نستطيع كدولة وشعب أن نتغلب على جميع التحديات

نعمل على تخفيف آثار الأزمات العالمية المستمرة منذ 3 سنوات

الدولة وضعت أسس استرشادية مشجعة للسلع الزراعية الاستراتيجية

الزيادة السكانية أثرت بشكل كبير على جهود التنمية

الأزمة الروسية رفعت الأسعار كتير.. وبنحاول نخفف الآثار

مسيطرون على الأمور بفضل الله وهنعدى من كل الأزمات

الريف المصرى كان يغطى احتياجاته الغذائية قبل 40 سنة والآن تغير الحال

الجامعات اللى اتعملت خلال 6 سنوات تكفى الطلب على التعليم حتى 2050

قدرنا نوفر 20 مليار جنيه للقضاء على قوائم الانتظار للحالات الحرجة والعاجلة

مصر استقبلت الملايين من الدول التى شهدت أعمال اقتتال

لدينا فى مصر حاليا 9 ملايين ضيف

خلال الـ7 أسابيع اللى فاتت عبر 220 ألف سودانى إلى مصر