اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مسيطرون على الأمور بفضل الله..

رسائل الرئيس السيسى خلال لقائه مع أهالى قرية الأبعادية بالبحيرة.. إنفوجراف

الأربعاء، 14 يونيو 2023 03:11 م
رسائل الرئيس السيسى خلال لقائه مع أهالى قرية الأبعادية بالبحيرة.. إنفوجراف الرئيس السيسى

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حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى، على فتح نقاش مع الأهالى بقرية الأبعادية فى محافظة البحيرة، قائلا: "سعيد إن أنا أشوفكم النهارده وأفطر معاكم.. اللى أنا شفته النهارده فى القرية يعنى يخلينا نُصِر ونستمر بفضل الله سبحانه وتعالى فى اللى إحنا بنعمله ده لغاية ما نخلص كل قرى الريف المصرى مش بس المرحلة الأولى".
 
 
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350 مليار جنيه وأكثر تكلفة المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة 
 
اللى شوفته فى القرية يخلينا نُصِر ونستمر بفضل الله فى اللى بنعمله ده لغاية ما نخلص كل قرى الريف المصرى
 
التموين يمس 70 مليون مصرى.. ولم يصلنا من القمح سوى 3.5 مليون طن
 
حرصنا على وجود رصيد من السلع الاستراتيجية لمدة لا تقل عن 6 أشهر
 
حجم العمل الذى تم فى مصر جاء بفضل تكاتف الشعب مع الدولة
 
نستطيع كدولة وشعب أن نتغلب على جميع التحديات  
 
نعمل على تخفيف آثار الأزمات العالمية المستمرة منذ 3 سنوات
 
الدولة وضعت أسس استرشادية مشجعة للسلع الزراعية الاستراتيجية
 
الزيادة السكانية أثرت بشكل كبير على جهود التنمية
 
الأزمة الروسية رفعت الأسعار كتير.. وبنحاول نخفف الآثار
 
مسيطرون على الأمور بفضل الله وهنعدى من كل الأزمات
 
الريف المصرى كان يغطى احتياجاته الغذائية قبل 40 سنة والآن تغير الحال
 
الجامعات اللى اتعملت خلال 6 سنوات تكفى الطلب على التعليم حتى 2050
 
قدرنا نوفر 20 مليار جنيه للقضاء على قوائم الانتظار للحالات الحرجة والعاجلة
 
مصر استقبلت الملايين من الدول التى شهدت أعمال اقتتال
 
لدينا فى مصر حاليا 9 ملايين ضيف
 
خلال الـ7 أسابيع اللى فاتت عبر 220 ألف سودانى إلى مصر

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