رئيس الوزراء: 6 مجمعات إنتاج حيوانى بالبحيرة ومجمعان لإنتاج 52.5 طن ألبان يوميا

كتب محمد عبد المجيد و إبراهيم حسان

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية نفذت أكثر من 6 مجمعات للإنتاج الحيواني بمحافظة البحيرة، بطاقة استيعابية 110 ألف رأس ماشية / سنة، لإنتاج 66 ألف طن لحوم، بجانب تنفيذ 2 مجمع إنتاج ألبان بطاقة استيعابية 3 آلاف رأس ماشية لإنتاج 52.5 طن ألبان في اليوم.

أضاف مدبولي، في كلمته بالمؤتمر الوطني للشباب بالإسكندرية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المشروعات المنفذة بمحافظة البحيرة يتابعها الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه، وهناك توجيهات رئاسية بالتوسع في مجمعات الألبان في كل مراكز حياة كريمة، لما لها من فائدة كبيرة للفلاحين بأقصى قدر ممكن من إنتاج الألبان.

وفي مجال التنمية السياحية، قال رئيس الوزراء: "أنفق على تطوير عدد من المتاحف والمقاصد السياحية الموجودة بالإسكندرية والبحيرة أكثر من 6.7 مليار جنيه، وجرى افتتاح متحف المجوهرات الملكية، وبنهاية هذا الشهر سننتهي من المتحف اليوناني الروماني بعد تطويره، وكان هناك توجيه رئاسي بعدم الانتهاء من تطوير المتحف فقط، بل المنطقة بالكامل وفي نهاية شهر سبتمبر سنكون انتهينا من تطوير المنطقة بالكامل، كما يتم العمل في مشروع ترميم مبنى سراي الحقانية".

وأشار إلى تنفيذ 132 ألف وحدة سكنية بـ73 مليار جنيه بمحافظة الإسكندرية، متابعا: "نستوعب كل الأماكن غير الآمنة وغير المخططة في مدينة الإسكندرية، وبات الإسكان الاجتماعي في كل مكان في مصر، بجانب تطوير العمران القائم والميادين والشوارع والاهتمام بالمناطق الخضراء والمفتوحة في كل أنحاء الجمهورية".