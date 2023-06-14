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رئيس الوزراء: الدولة أنفقت 812 مليار جنيه في الإسكندرية والبحيرة خلال 8 سنوات

الأربعاء، 14 يونيو 2023 03:34 م
رئيس الوزراء: الدولة أنفقت 812 مليار جنيه في الإسكندرية والبحيرة خلال 8 سنوات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

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كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن حجم استثمارات الدولة في الإسكندرية والبحيرة خلال الثماني سنوات المنقضية، مشيرا إلى أنها تجاوزت 812 مليار جنيه مستهدفة الإنسان والخدمات أيضا.
 
وأضاف مدبولي خلال كلمته في المؤتمر الوطني للشباب بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي:"تم إنفاق 46 مليار جنيه في بناء الإنسان.. الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية والتعليم، مشيرا إلى أن هذا الرقم انعكس على زيادة عدد الفصول في الإسكندرية بنحو 21 % والبحيرة 18.5 %.
 
وأكد أن القفزة الكبيرة كانت في التعليم الفني بزيادة 57 % في الإسكندرية و 51 % في البحيرة، معقبا:" الدولة حاسة بأهمية هذا النوع من التعليم"..وتقديم مستوى معين من المدارس لم يكن موجود من قبل مثل المدارس الدولية والمصرية اليابانية وتطوير المباني التعليمي ونقلها نقلة نوعية.
 
وأشار مدبولي إلى القفزة الهائلة في مستوى التعليم العالي خلال الـ 8 سنوات الماضية قائلا: "أكتر من 40 مليار جنيه تم استثمارهم في تطوير جامعتي الإسكندرية ودمنهور فضلا عن الجامعة المصرية اليابانية وهى مدينة علمية متكاملة وتجتذب كل الوافدين من الدول القريبة لانها أصبحت مقصد نتيجة تميز مستوى تعليم هذه الجامعة، وجامعة برج العرب التكنولوجية وجامعة الاسكندرية الاهلية الجارى تنفيذها بالاضاقة الى المستشفيات التعليمية، فضلا عن جامعة سنجور الجارى تنفيذها، لذلك دمنهور أصبحت مركز تعليمي على مستوى العالم، حيث نجد زخم من الجامعات الذى يجعل المدينة نقطة جذب كبيرة في هذه المنطقة.
 
 

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