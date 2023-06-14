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رئيس الوزراء: الإسكندرية طول عمرها مخنوقة نتيجة ارتفاع الكثافة السكانية

الأربعاء، 14 يونيو 2023 02:50 م
رئيس الوزراء: الإسكندرية طول عمرها مخنوقة نتيجة ارتفاع الكثافة السكانية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

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قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن مشكلة الإسكندرية تتمثل في ارتفاع الكثافات السكانية نتيجة عدم وجود ظهير، معلقا بالقول: "المدينة طول عمرها مخنوقة ليس لديها امتداد فكان دايما الكثافة الكبيرة جدا.. محتاج مئات آلاف من فرص العمل تتخلق على مدار الفترة القادمة".
 
أضاف مدبولي خلال كلمته في المؤتمر الوطني للشباب بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: "لكن المشكلة إن الإسكندرية مخنوقة و47 % من سكان المحافظة كانوا بيعيشوا في مناطق غير مخططة نتيجة عدم وجود حيز عمراني يسمح للتمدد فأصبحت تتمدد رأسيا وكانت الشوارع مخططة لكفاية العمارات قليلة الارتفاع والفلل.. ابتدينا نشوف المنظر ده وكان الظهير الوحيد برج العرب الجديدة ، لكن مشكلة هذه المدينة هو نقص الخدمات التي تكفى لتحفيز المواطن السكندري للانتقال، فضلا عن عدم وجود محاور لنقله.. فكانت إحدى المشاكل التي تجعل المواطن يعزف عن المنطقة.. والإسكندرية عانت من مخالفات بناء كبيرة جدا وزيادة الضغط على شبكات المياه والصرف الصحي لانها مصممة لاستيعاب عدد معين زادت 5 أضعاف".

 


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