رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية يعلن انتهاء الاستعدادات لانتخابات مجلس الإدارة

الإسماعيلية- صبرى غانم

تفقد المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، مساء اليوم الأربعاء، مقر إجراء انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية، المقرر لها السبت المقبل، رافقه إيهاب زهدى أمين الصندوق.

وخلال اللقاء وجه المهندس أحمد عثمان بضرورة تذليل أى عقبات وإنهاء التجهيزات على أكمل وجه.

وأكد رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية على انتهاء الاستعدادات للانتخابات وإجراؤها في موعدها السبت المقبل.

وكان السجل التجاري بالإسماعيلية، قد أغلق في 19 أبريل الماضي، باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية، بإجمالي 16 مرشحا، وذلك استعدادا لانتخابات الغرفة التجارية للدورة الجديدة 2023/2027 طبقا للقرار الوزاري رقم 109 لسنة 2024، الصادر في 7 أبريل 2023.

من جانبه، أعلن المهندس احمد عثمان،رئيس الغرفة التجارية، انتهاء الاستعدادات لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر، وذلك بلجنتي التصويت بنادي الشجرة، مضيفا أن عدد منتسبي تجار الغرفة التجارية الذين لهم حق الإدلاء بأصواتهم، 3595 أفراد و359 شركات، ولجنة فرعية بإجمالي 4020 أفراد، 371 شركات بإجمالي عدد أصوات 7615 أفراد، و730 شركات، بإجمالي 8345صوتا.

ويتنافس فى انتخابات عضوية الغرفة التجارية للدورة الجديدة2023/2027 حسب القوائم الانتخابية، كلا من ابراهيم محمود السيد خميرة، احمد سامي، جلال محمد الطاهر،حاتم ابراهيم، حسام الدين حسين، سعيد محمد محمد عبدالله شعيب، سليمان صالح، صابر احمد همام، عبدالرؤوف صلاح، على محمد عبدالعال، عماد عادل، محمد احمد عباس، محمد شوقي بكري، محمود اسماعيل مرزوق، محمود شحات، وائل كمال عبد العزيز.