ذا هيل: الجمهوريون فى "الشيوخ" قلقون من تأثير مشاكل ترامب القانونية على الحزب

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية إن الجمهوريين في مجلس الشيوخ يشعرون بالقلق من أن المشاكل القانونية للرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب ستخلق رياحًا معاكسة كبيرة لمرشحي الحزب الجمهوري في عام 2024.

ونقلت الصحيفة عنهم اعتقادهم أن المعركة بين وزارة العدل وترامب ، الذي دفع بأنه غير مذنب يوم الثلاثاء في اتهامات بانتهاكه لقانون التجسس وعرقلة العدالة بسبب تعامله مع الوثائق السرية ، ستصبح اختبارًا أساسيًا، تمامًا مثلما أصبحت مزاعمه التي لا أساس لها من أن انتخابات 2020 سرقت، نقطة نقاش بارزة في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري العام الماضي.

كما أنهم قلقون من أن هيمنة ترامب على الأضواء الإعلامية ستؤدي إلى إعاقة الناخبين المتأرجحين - وخاصة نساء الضواحي - وتضر بفرصهم في استعادة مجلس الشيوخ أو حماية أغلبيتهم الصغيرة في مجلس النواب.

وقال السناتور مايك راوندز ، الذي أيد السناتور الجمهورى تيم سكوت لمنصب الرئيس ، للصحفيين يوم الثلاثاء أنه "لا شك في أن المزاعم" الخطيرة "ضد ترامب ستؤذي الحزب الجمهوري إذا كان هو المرشح.

وقال راوندز إن الناخبين سيقررون في نهاية المطاف ما إذا كانت الاتهامات ستؤدي إلى استبعاد ترامب من تولي المنصب ، لكنه توقع أنها ستخلق رياحا معاكسة.

وقال: "سوف يتخذ الناخبون هذا القرار ، ولكن بالتأكيد بالنسبة للكثير منا عندما تنظر إلى ذلك ، لن يساعد ذلك". "هذا ليس جيدًا لحزبنا ، ومن الواضح أنه ليس جيدًا لحزبنا."

كما حذر السوط الجمهوري في مجلس الشيوخ ، جون ثون ، من أن الجمهوريين سيدفعون الثمن إذا هيمن ترامب ومعاركه القانونية المختلفة على الجدل السياسي العام المقبل.

وقال ثون ، مشيرًا إلى خسارة الجمهوريين لمجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي لعام 2018 وخسارتهم البيت الأبيض ومجلس الشيوخ في انتخابات 2020 وفشل الجمهوريين في مجلس الشيوخ في استعادة الغرفة العليا في عام 2022.

وقال ثون الذي أيد سكوت أيضًا لمنصب الرئيس، "أفضل أن تكون القضية هي بايدن وسياساته. أعتقد أن الطريقة التي تفعل بها ذلك هي أن يكون لديك مرشحًا مختلفًا."

وعندما سئل عما إذا كان يشعر بالقلق من أن لائحة الاتهام قد تؤدي إلى إعاقة الحزب في عام 2024 ، أجاب ثون: "من الواضح أنني قلق بشأن سباقات مجلس الشيوخ".