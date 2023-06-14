اليوم السابع
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دار الإفتاء توضح الآداب الشرعية فى عشر ذى الحجة لمن يعزم على الأضحية

الأربعاء، 14 يونيو 2023 11:09 ص
دار الإفتاء توضح الآداب الشرعية فى عشر ذى الحجة لمن يعزم على الأضحية دار الافتاء
كتب لؤى على

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أوضحت دار الإفتاء الآداب الشرعية في عشر ذي الحجة لمن يعزم على الأضحية، موضحة أنه يسن للمسلم ألا يمس شعره ولا بشره إذا كان مريدًا للأضحية؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا» أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه" عن أم سلمة رضي الله عنها.
 
والمراد بالنهي عن أخذ الظفر والشعر: النهي عن إزالة الظفر بقَلْم أو كَسْر أو غيره، والمنع من إزالة الشعر بحلق أو تقصير أو نتف أو إحراق، أو أخذه بنورة أو غير ذلك، وسواء شعر الإبط والشارب والعانة والرأس وغير ذلك من شعور بدنه، والنهي عن ذلك كله محمول على كراهة التنزيه وليس بحرام.
 
والحكمة في النهي: أن يبقى كامل الأجزاء ليعتق من النار، والتشبه بالمحرم في شيء من آدابه، وإلا فإن المضحي لا يعتزل النساء ولا يترك الطيب واللباس وغير ذلك مما يتركه المحرم.

دار الافتاء

الحج

الاضحية

اداب الاضحية



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