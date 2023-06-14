خبير اقتصادى: تثبيت سعر الصرف كسياسية نقدية أفضل من التعويم الكامل

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي، إن حديث الرئيس السيسي اليوم خلال المؤتمر الوطني للشباب حول سعر الصرف أنه لا يمكن أن يكون هناك تعويم قد يضر بالناس، هي رسالة واضحة ومعلومة بطبيعة الحال والضرورة، والتأكيد عليها من قبل القيادة السياسية أمر ضرورى.

وأضاف الخبير الاقتصادي، خلال برنامج كل الزوايا، المذاع على قناة on، أن البعض تناسى أن مسألة التركيز على سعر الدولار رغم أنه عرض وليس مرض والاعتبار أن التعويم الكامل هو الحل الوحيد لأزماتنا والمسار الوحيد للسياسة النقدية هو أمر خاطئ.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن تثبيت سعر الصرف كسياسية نقدية رغم أن له مساوئ ولكن أفضل من التعويم الكامل لأن انتظار التعويم يجعل الأسواق في حالة ترقب لأن المصدر والمستورد والمنتج ينتظر التعويم وبالتالي ستتوقف عمليات الإنتاج والشراء.

وأشار مدحت نافع، إلى أن صندوق النقد الدولى لم يقل تعويم كامل ولكن قال نظاما أكثر مرونة وهو نظام ربط مرن وهذا النظام لمرن لا يجب أن يكون منفلتا.