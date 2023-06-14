جهاز شئون البيئة يتابع استكمال بيانات دراسات تقييم الأثر البيئى للمشروعات

ترأس الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة الاجتماع الدورى لمتابعة استكمال بيانات دراسات تقييم الأثر البيئى للمشروعات، بحضور المهندسة نسرين باز رئيس قطاع الإدارة البيئية، والتى تم تشكيلها بقرار من الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة رقم 71 لسنة 2023، لتجتمع بشكل دورى لتسريع عملية الموافقة على دراسات تقييم الأثر البيئى، بما يساهم فى تعزيز الاستثمار ودفع عجلة الإنتاج والتنمية.

وأكد الدكتور على أبو سنة أن اللجنة تهدف إلى تسريع عملية اتخاذ القرار فيما يخص دراسات تقييم الأثر البيئى للمشروعات المختلفة المعروضة على الوزارة من الجهات الإدارية المختصة، من خلال متابعة استكمال بياناتها وإبداء الرأى فيه خلال أسبوع، فى اطار جهود الحد من الإجراءات البيروقراطية التى قد تعرقل مسار التنمية والاستثمار، وتعزيز جهود وزارة البيئة لدعم الصناعة والاستثمار وتعزيز الاستثمار البيئي.

وقد تابعت اللجنة التى تجتمع أسبوعيا نتائج حصر دراسات تقييم الأثر البيئى المطلوب استيفاء بياناتها، وإبداء الرأى فى الدراسات المستوفية لبياناتها، واستكمال بيانات الدراسات غير المستوفية، حيث تعقد اللجنة أسبوعيا برئاسة رئيس قطاع الإدارة البيئية بالوزارة.