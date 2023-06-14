جهات التحقيق تستجوب 6 متهمين بالنصب على مواطنين بزعم تسفيرهم للخارج

كتبت أمنية الموجى

تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 6 متهمين بالاستيلاء على أموال المواطنين ب النصب والتزوير ، من خلال الاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تسفيرهم للخارج.

وقالت التحريات الأمنية الأولية، إن المتهمين زاولوا نشاط توظيف الأموال واستيلائهم على أموال المواطنين والنصب عليهم، وكونوا تشكيل قام بمزاولة نشاط واسع النطاق فى مجال الجريمة المنظمة، وتزوير الأوراق الرسمية الخاصة ببعض سفارات عدد من الدول وتنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية بين الشباب من مختلف المحافظات من راغبي السفر للعمل بالدول الأوروبية، بمقابل مادي، لتسفيرهم للخارج.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 6 أشخاص لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج من خلال تزوير المحررات الرسمية والأختام المنسوبة لبعض الجهات لتقديمها للسفارات المختلفة مقابل مبالغ مالية.

وضبط بحوزتهم (بطاقة رقم قومى مزورة – مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية " – مجموعة من المستندات بعضها خالية من البيانات والأخرى بأسماء أشخاص مختلفة وجميعها ممهورة بخاتم شعار الجمهورية "مزورة").

وبمواجهتهم، اعترفوا بتزوير الأوراق المضبوطة بحوزتهم واصطناعها بالكامل باستخدام الأدوات المضبوطة من خلال برنامج إلكترونى "فوتوشوب" وترويجها على عملائهم.