جدل ماليزي سنغافوري بعد "نكتة" لكوميدية حول سقوط الطائرة الماليزية MH370

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن الشرطة الماليزية ستطلب مساعدة الانتربول لتعقب الممثلة الكوميدية من أصل سنغافورى والمقيمة في الولايات المتحدة بعد سخريتها من البلاد ورحلة الخطوط الجوية الماليزية المفقودة MH370.

وأفادت وكالة الأنباء الحكومية الماليزية برناما أنه سيتم التحقيق مع جوسلين شيا بموجب قوانين البلاد المتعلقة بالكلام المهين والمحتوى المسيء أو الفاحش على الإنترنت. ونقلت عن قائد الشرطة أكريل ساني عبد الله ساني قوله إن الشرطة ستطلب من الإنتربول المساعدة في معرفة هويتها الكاملة ومكان وجودها.

وأثارت شيا ، التي يقول موقعها على الإنترنت إنها من أصل سنغافورى ، جدلاً بعد انتشار مقطع لها وهى تمزح حول التنافس بين سنغافورة وماليزيا على الإنترنت. وخلال حديثها في أحد نوادي نيويورك ، قالت إن ماليزيا قد "تخلت" عن سنغافورة ، في إشارة إلى انفصال الدولة الجزيرة عن ماليزيا في عام 1965 ، لكنها قالت إن سنغافورة لديها أفضل "انتقام انفصالي" لأنها أصبحت دولة من "العالم الأول"، "بينما ماليزيا " لا تزال دولة نامية ".

وأضافت أن الماليزيين لم يزروا منذ سنوات لأن "طائراتهم لا تستطيع الطيران". عندما لم يضحك البعض من الجمهور على ما يبدو ، أضافت: "أن تضيع طائرات الخطوط الجوية الماليزية ليس مضحكًا ، أليس كذلك؟ “

واختفت رحلة الخطوط الجوية الماليزية MH370 في عام 2014 بعد أن اختفت من على رادار الحركة الجوية في مكان ما فوق المحيط الهندي ، وكان على متنها 227 راكبًا و 12 من أفراد الطاقم.

وأثار المقطع رد فعل عنيف في كل من سنغافورة وماليزيا ، حيث استنكر وزيرا خارجية البلدين تصريحاتها. وقالت وزيرة الخارجية السنغافورية فيفيان بالاكريشنان إنها شعرت "بالفزع من تصريحاتها المروعة" ، مضيفة أن شيا لم تتحدث باسم السنغافوريين. وقال الأسبوع الماضي: "نحن نقدر علاقاتنا مع العائلة والأصدقاء في ماليزيا ، ونأسف للإساءة والأذى الذي لحق بجميع الماليزيين".

وقالت شيا لشبكة CNN إن النكتة استندت إلى منافسة ودية طويلة الأمد بين ماليزيا وسنغافورة ، وأنها قالتها "أكثر من مائة مرة" لمدة عام ونصف دون أي مشاكل. وأضافت أنه عندما تم قطع المقطع ونشر على وسائل التواصل الاجتماعي ، فقد السياق المناسب.

ونُقل عن شيا قولها: "عند التفكير ، أرى أن الحصول على هذا كمقطع يتم عرضه خارج الكوميديا كان أمرًا محفوفًا بالمخاطر".