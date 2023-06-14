تعرف على طريقة التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائى بتعليم سوهاج

سوهاج محمود مقبول

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج عن أعمال التقديم للصف الأول الإبتدائى والتقديم لرياض الأطفال على مستوى محافظة سوهاج داخل 11 إدارة تعليمية هي عدد إدارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج حيث يكون التقديم، والذى يستمر حتى نهاية الشهر الحالي إلكترونيا عن طريق ولى الأمر.

اليوم السابع يقدم للقارئ و أولياء الأمور كيفية التقدم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائى من خلال الخطوات التالية : -

1 - ولي الأمر لو أول مره يقدم هذا العام ولم يكن قد قام بذلك من قبل لأحد من أبنائه إلكترونيا لابد أن يقوم بإنشاء حساب لنفسه من الرابط التالي : http://parentreg.emis.gov.eg/newUser.aspx

2 - لابد أن يكون الحساب بأسم ولي الأمر ويكتب بياناته الشخصية بكل دقة "الأسم والرقم القومي وتاريخ ميلاده ورقم الهاتف الخاص به "وهذه النقطة مهمة جدا لأنه عن طريق الرقم نستطيع أن نستعيد كلمة سر الحساب لو تم نسيانه.

3 - في آخر الصفحة يتطلب من ولي الأمر كلمة سر وكلمة السر دي ولي الأمر يتم اختيارها وتكون كلمة سهلة مميزة بالنسبة لولى الأمر بشرط ألا تقل عن ٨ حروف وأرقام ويكون فيها حرف واحد كبير.

4 - لو حالة قيام ولي الأمر بالتقديم من خلال مكتبة محل إنترنت يجب على مقدم الخدمة أن يكتب بيانات ورقم هاتف ولي الأمر ليس بياناته وكتابة الحساب و كلمة السر في ورقه واعطائها لولي الأمر مع التنبيه عليه الاحتفاظ بها .

5 - بعد إنشاء الحساب يستطيع ولي الأمر الدخول على الرابط التالي للتقديم .

6 - لينك التقديم للصف الأول الابتدائي https://prim.emis.gov.eg

7 - لينك التقديم للصف الأول رياض أطفال https://kg.emis.gov.eg