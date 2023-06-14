تعرف على خط سير الشاحنات المختلفة فور وصولها ميناء سفاجا حتى خروجها.. صور

تصل إلى ميناء سفاجا البحرى، يوميا المئات من الشاحنات المختلفة، المحملة بالبضائع، والفارغة بعد توصيل شحنتها إلى الدول المختلفة، خاصة دول الخليج، ويتبع مجتمع ميناء سفاجا عدة مراحل فور وصول المراكب التى تقل الشاحنات للميناء.. تعرف على تلك الخطوات فى المعلومات الأتية:

- تبدأ المرحلة الأولى بنزول الشاحنات من المراكب بعد التأكد من سلامة اوراقها

- تتجه الشاحنات لمكان ميزان للوزن ومعرفة الشحنة التى على متنها

- يتم إنهاء إجراءات الميزان والتأكد من نوع الشحنة وإنهاء الأوراق الخاصة بالميزان

- يتم توجيه الشاحنات إلى ساحة الشاحنات الواردة داخل الميناء فى انتظار أعمال التفتيش

- يتم اصطفاف الشاحنات حسب الدور داخل ساحة الواردة المخصصة للشاحنات الواردة من الخارج

- يتم إجراء عملية التفتيش للشاحنات بدقة شديدة من قبل رجال التفتيش داخل الميناء وفحصها جيدا

- بعد ذلك يتم اجراء الفحص الصحى وكذلك الكشف على المفرقعات عقب عملية التفتيش

- توجيه الشاحنات للخروج من الميناء بعد عمليات التفتيش والفحص والإفراج عن الشاحنات تماما

يذكر أن موانئ البحر الأحمر تستقبل ويرسل من خلالها يوميا المئات من الشاحنات تقل على متنها شاحنات خضروات وفاكهة وبضاعة متنوعة ومختلفة فضلا عن السيارات الملاكى التى تصل خاصة من دول الخليج .