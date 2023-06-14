تعرف على أكبر 10 دول منتجة للأقطان المتوسطة والقصيرة.. الصين تتصدر

كتب عبد الحليم سالم

‏كشف الخبير الاقتصادي هشام العوضي أن العالم يتوسع في زراعة الأقطان متوسطة وقصيرة التيلة ،التى تتوافق مع الصناعة الحديثة حيث انه 98.5‎%‎ من الصناعة تعتمد على تلك النوعية من الأقطان في حين تعتمد 1.5 ‎%‎ من الصناعة على الاقطان الطويلة وفائقة أطول ،مما يستلزم التوسع بشكل كبير في زراعة القطن قصير التيلة شرق العوينات حيث نجحت مصر مصر مؤخرا في زراعته.

‏أضف هشام العوضي لليوم السابع ان الاقطان القصيرة ، هى المستقبل الصناعة بدليل ان المصانع تعتمد عليها بشكل رئيسي ،وبالتالي بدلا من استيرادها من الخارج بنحو مليار دولار سنويا ،يتم زراعتها محليا ،وتوفير العملة الصعبة ،مشيرا أن الدول العشر الأولى في إنتاج الأقطان المتوسطه بالترتيب الصين الاولى بقيمة نحو 3 مليارات دولار ثم بالترتيب ،فيتنام ، تركيا ، باكستان ، المكسيك ، الهند ، بنجلاديش ، اندونسيا ، وبيرو ،وأخيرا تايلاند .

وأضاف إن دول القارة الافريقية خارج تصنيف الدول العشرة الأولى ، لكن هناك العديد منها ينتج كميات كبيرة منها .