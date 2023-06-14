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تشغيل مصنع غزل 4 بالمحلة الكبرى أبرز إنجازات قطاع الغزل والنسيج

الأربعاء، 14 يونيو 2023 03:00 ص
تشغيل مصنع غزل 4 بالمحلة الكبرى أبرز إنجازات قطاع الغزل والنسيج مصنع غزل - أرشيفية
كتب ـ عبد الحليم سالم

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‏يعد قطاع الغزل والنسيج، التابع للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، واحدا من أهم القطاعات التى يجرى تطويرها وتحديثها بتكلفة تصل لنحو 31 مليار جنيه.
 
‏وتسعى وزارة قطاع الأعمال العام للانتهاء تماما من كافة المصانع التي يتم تطويرها بحيث سيتم تشغيلها خلال العام المقبل ،بما ينعكس بصورة إيجابية على هذا القطاع الحيوى والهام، ويعيده مرة أخرى إلى التصدير وإلى تحقيق إيرادات كبيرة وأرباح مناسبة يمكنها تعويض حجم الإنفاق الكبير الذي تم إنفاقه على هذا المشروع.
 
‏ومن أبرز إنجازات هذا المشروع هو تشغيل مصنع الغزل 4 للخيوط الرفيعة في شركة في مصر للغزل والنسيج في المحلة الكبرى وهو باكورة المصانع
التى من المتوقع تشغيلها خلال الفترة المقبلة.
 
وينتج مصنع غزل 4 نحو 15 طن غزل رفيع يوميا من خلال 72 ألف مردن ، ومقام علي مساحة نحو 25 ألف متر.

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