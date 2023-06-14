ترامب لأنصاره: من حق الرئيس الاحتفاظ بأى وثائق.. ولا أعتبر نفسى فوق القانون

أحمد علوى

عبر الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، في خطاب ألقاه أمام أنصاره في نيوجيرسى، عن غضبه من محاكمته، حيث قال: "اتهام رئيس سابق للولايات المتحدة أمر مثير للسخرية، وأن أمريكا ستتذكر هذا اليوم، وأن الرئيس بايدن هو أكثر رئيس فاسد فى تاريخ أمريكا، وعائلته تحصل على أموال من الصين".

وأضاف في خطابه: ما حدث لىّ اليوم يأتي في خضم المنافسة بالانتخابات الرئاسية، ويتم بواسطة عدد من القضاة الفاسدين الذين يعيشون فوق القانون، وبالنسبة لىّ، فأنا احترم القانون ولا اعتبر نفسى فوق القانون، ولقد فعلت كل شيء بشكل صائب ورغم ذلك تم توجيه تهم ضدى.

وتسأل ترامب: لماذا لم يتم النظر بقضية احتفاظ هيلاري كلينتون بوثائق سرية، حيث إنها حذفت أكثر من 33 ألف رسالة إلكترونية، ولم يتهمها أحد بعرقلة العدالة، وكذلك لم يحقق أحد في امتلاك بايدن وثائق سرية، وإرساله أكثر من 1500 صندوق وثائق إلى جامعة ديلاوير.

وتابع: العديد من الرؤساء احتفظوا بوثائق سرية ولم يتم التحقيق معهم، والقانون يمنح الرئيس حق الاحتفاظ بوثائق سرية، فمن حقه الحصول على أى وثائق يريدها والاحتفاظ بها.

وأِشار إلى أن مفتشو مكتب التحقيقات الفيدرالي أخذوا أوراق ومستندات خاصة به خلال عملية التفيش التي تمت في مقره، موضحا أن مكتب التحقيقات شن حملة مضللة تهدف إلى حماية الراديكاليين.

يذكر أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، طمئن أنصاره بعدما خرج من المحكمة الفيدرالية في ميامي، حيث مثل أمامها في قضية "سوء التعامل مع الوثائق السرية"، وقال إن "كل شيء يسير على ما يرام".

وأضاف ترامب، خلال حديثه مع أنصاره أثناء توقفه في مطعم: "أعتقد أن المحاكمة تسير بشكل رائع، أعتقد أنها قضية مزورة، لدينا بلد مزور، لدينا دولة فاسدة ليس لها حدود، وليس لديها سوى المشاكل، نحن أمة في حالة تدهور"، حسب قوله.

وغنى أنصار الرئيس السابق له أغنية "عيد ميلاد سعيد" بمناسبة عيد ميلاده، من جانبه قال ترامب: "لدينا حكومة خارجة عن السيطرة".