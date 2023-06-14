تحرير 110 محاضر فى حملات على الأسواق في الغربية

الغربية عادل ضرة

أعلن الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية عن تحرير 110 محاضر خلال الحملات التفتيشية التى تقوم بها اللجان المشكلة لمتابعة الأسواق ومنافذ بيع المواد الغذائية والمخابز، بكلا من السنطة، زفتى، طنطا وبسيون.

وأوضح المحافظ أن اللجان تضم ممثلين من ( مديرية الطبى البيطرى، مديرية الصحة، مديرية التموين، هيئة سلامة الغذاء، مباحث التموين ورؤساء المراكز والمدن والأحياء) حيث تم المرور على الأسواق والمنافذ والمحال الخاصة ببيع السلع الغذائية إلى جانب المرور على المخابز البلدية، وتم تحرير 36 محاضر من قبل مديرية التموين مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار، عدم وجود لوحة تشغيل، نقص وزن رغيف الخبز، التصرف فى دقيق مدعم، حقن دواجن بالمياه، عدم وجود ميزان حساس، عدم مطابقة مواصفات العجين، تجميع خبز مدعم، عدم إعلان قائمة التموين.

وأضاف محافظ الغربية أن مديرية الصحة قامت خلال المرور بتحرير 52 محضر لعدم حمل شهادات صحية وعدم استيفاء الاشتراطات الصحية إلى جانب بيع مثلجات غير صالحة، كما حررت هيئة سلامة الغذاء 8 محاضر لضبط منتجات غير صالحة للاستخدام الآدمى بالإضافة إلى تحرير الوحدات المحلية لعدد 11 محضر نظافة وإشغال للطريق وتحرير مديرية الطب البيطرى لعدد 3 محاضر للذبح خارج المجازر.

وأهابت محافظة الغربية المواطنين بضرورة مراجعة تاريخ الصلاحية المدون على المنتجات قبل الشراء مع الإبلاغ الفورى عن المخالفين على أرقام الشكاوى الآتية (مبادرة الغربية بتتغير بيكم على خدمة الواتس آب "01550502836 و"01550502837 أو عبر غرفة عمليات المحافظة 040334133.