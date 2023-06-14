تحذيرات من حيازة المحمول.. "التعليم" تتصدى لمحاولات الغش بالثانوية العامة

كتب محمود طه حسين

اتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إجراءات قوية للتصدى لمحاولات الغش بامتحانات الثانوية العامة 2023، كالتالى:

1 - تحذير الطلاب من حيازة المحمول داخل اللجان الامتحانية، وعدم الذهاب به إلى لجنة الامتحان من الأساس أو أى وسيلة غش سواء إلكترونية أو تقليدية.

2 - تفتيش الطلاب أكثر من مرة الأولى أثناء دخول لجنة الامتحانات والمرور على المقاعد بالعصا الإلكترونية قبل بدء الامتحان وتسليم الطلاب كراسة الأسئلة الثالثة بعد مرور 30 دقيقة من بدء الامتحان، حيث يقوم الملاحظين بالمرور على الطلاب دون التأثير على انضباط الامتحانات.

3 - إثابة رؤساء اللجان بحافز مادى حال ضبط حالات غش وإبلاغ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بها، ومعاقبة من يتهاون أو يسهل العش بالامتحانات.

4 - رصد أى مخالفات من خلال كاميرات المراقبة الموجودة داخل اللجان الامتحانية.

5 - يبذل فريق مكافحة الغش بغرفة عمليات الوزارة بتوجيهات من وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازى وخالد عبد الحكم نائب رئيس الامتحانات مجهودات كبيرة لتتبع ورصد ـى صفحات تقوم بالترويج للغش وأيضا رصد أى خروج لأسئلة الامتحان واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2023، خلال الفترة من 12 يونيو الحالي، وحتى 13 يوليو المقبل، وتتم الاختبارات بأسئلة اختيارية وأخرى مقالية، تمثل 15% من درجات كل مادة، ووفقا لجدول الامتحانات تبدأ امتحانات المواد التي تضاف إلى مجموع الطالب بداية من الأسبوع المقبل حيث يؤدى الطلاب 18 يونيو امتحان مادة اللغة العربية.

واتخذت وزارة التربية والتعليم عدة ضوابط لمنع الغش في الامتحانات منها وقف التحويلات إلى مدارس بعينها ثم تركيب كاميرات مراقبة في اللجان لرصد أي مخالفات قد تحدث، إضافة إلى وضع باركود في كراسة الأسئلة لضبط أي طالب يقوم بتصوير أسئلة أو أجوبة، كما تم تشكيل فريق لمكافحة الغش الإلكترونى بديوان الوزارة مهمته تتبع صفحات الغش لرصد أي تداول للأسئلة يتم، كما أكدت الوزارة أنه لا تسريب لأسئلة امتحانات الثانوية العامة.

ونبهت الوزارة على الطلاب بضرورة كتابة البيانات في ورقة الأسئلة والإجابة سواء ورقة البابل شيت المخصصة للإجابة عن الأسئلة الاختيارية أو ورقة الإجابة عن الأسئلة المقالية، مع تظليل رقم الجلوس بعد كتابته في ورقة البابل شيت، مع التزام الطلاب بالإجابة عن الأسئلة المقالية في الأجزاء المخصصة لذلك، كما أكدت الوزارة، أنه سيتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا سواء المقالية أو الاختيارية.