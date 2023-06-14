اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 14 يونيو 2023 01:13 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

تحذيرات من حيازة المحمول.. "التعليم" تتصدى لمحاولات الغش بالثانوية العامة

الأربعاء، 14 يونيو 2023 12:25 م
تحذيرات من حيازة المحمول.. "التعليم" تتصدى لمحاولات الغش بالثانوية العامة وزارة التربية والتعليم -أرشيفية
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إجراءات قوية للتصدى لمحاولات الغش بامتحانات الثانوية العامة 2023، كالتالى:
 
1 - تحذير الطلاب من حيازة المحمول داخل اللجان الامتحانية، وعدم الذهاب به إلى لجنة الامتحان من الأساس أو أى وسيلة غش سواء إلكترونية أو تقليدية.
 
2 - تفتيش الطلاب أكثر من مرة الأولى أثناء دخول لجنة الامتحانات والمرور على المقاعد بالعصا الإلكترونية قبل بدء الامتحان وتسليم الطلاب كراسة الأسئلة الثالثة بعد مرور 30 دقيقة من بدء الامتحان، حيث يقوم الملاحظين بالمرور على الطلاب دون التأثير على انضباط الامتحانات.
 
3 - إثابة رؤساء اللجان بحافز مادى حال ضبط حالات غش وإبلاغ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بها، ومعاقبة من يتهاون أو يسهل العش بالامتحانات.
 
4 - رصد أى مخالفات من خلال كاميرات المراقبة الموجودة داخل اللجان الامتحانية.
 
5 - يبذل فريق مكافحة الغش بغرفة عمليات الوزارة بتوجيهات من وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازى وخالد عبد الحكم نائب رئيس الامتحانات مجهودات كبيرة لتتبع ورصد ـى صفحات تقوم بالترويج للغش وأيضا رصد أى خروج لأسئلة الامتحان واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
 
وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2023، خلال الفترة من 12 يونيو الحالي، وحتى 13 يوليو المقبل، وتتم الاختبارات بأسئلة اختيارية وأخرى مقالية، تمثل 15% من درجات كل مادة، ووفقا لجدول الامتحانات تبدأ امتحانات المواد التي تضاف إلى مجموع الطالب بداية من الأسبوع المقبل حيث يؤدى الطلاب 18 يونيو امتحان مادة اللغة العربية.
 
واتخذت وزارة التربية والتعليم عدة ضوابط لمنع الغش في الامتحانات منها وقف التحويلات إلى مدارس بعينها ثم تركيب كاميرات مراقبة في اللجان لرصد أي مخالفات قد تحدث، إضافة إلى وضع باركود في كراسة الأسئلة لضبط أي طالب يقوم بتصوير أسئلة أو أجوبة، كما تم تشكيل فريق لمكافحة الغش الإلكترونى بديوان الوزارة مهمته تتبع صفحات الغش لرصد أي تداول للأسئلة يتم، كما أكدت الوزارة أنه لا تسريب لأسئلة امتحانات الثانوية العامة.
 
ونبهت الوزارة على الطلاب بضرورة كتابة البيانات في ورقة الأسئلة والإجابة سواء ورقة البابل شيت المخصصة للإجابة عن الأسئلة الاختيارية أو ورقة الإجابة عن الأسئلة المقالية، مع تظليل رقم الجلوس بعد كتابته في ورقة البابل شيت، مع التزام الطلاب بالإجابة عن الأسئلة المقالية في الأجزاء المخصصة لذلك، كما أكدت الوزارة، أنه سيتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا سواء المقالية أو الاختيارية.

امتحانات الثانوية العامة 2023

امتحان الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

امتحانات الثانويه العامه 2023

امتحانات الثانوية العامة

امتحان الثانويه العامه 2023

جدول امتحانات الثانويه العامه 2023

تسريب امتحانات جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبي

امتحان الثانويه العامه

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 اليوم السابع

أخبار الثانوية العامة اليوم السابع

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 pdf

الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي رياضة

جدول امتحانات الثانوية العامة علمي علوم

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبي امتحانات الثانوية العامة pdf

الثانوية العامة امتحانات

اليوم السابع بلس

الثانويه العامه

أخبار الثانوية العامة الآن

بوابة الثانوية العامة

نماذج امتحانات الثانوية العامة

آخر أخبار الثانوية العامة 2023

آخر أخبار امتحانات الثانوية العامة اليوم

نماذج امتحانات الثانويه العامه

موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023

دعاء لطلاب الثانوية العامة



الموضوعات المتعلقة

محافظ القاهرة يعتمد تنسيق القبول بالثانوى العام غدا

الأربعاء، 14 يونيو 2023 12:04 م

محافظ الشرقية يعتمد الحد الأدنى للقبول بالثانوى العام والفنى يبدأ من 240 درجة

الأربعاء، 14 يونيو 2023 11:42 ص

التعليم: تلاشى ملاحظات الأسبوع الأول بامتحانات الثانوية العامة

الأربعاء، 14 يونيو 2023 10:00 ص

وزارة التعليم: درجات الاقتصاد والإحصاء للثانوية العامة مكملة لبعضها

الأربعاء، 14 يونيو 2023 07:00 ص

لطلاب الثانوية العامة.. روشتة نفسية للتغلب على الشعور بالضغط العصبي

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 08:00 م

التعليم توجه بتجميع تحويلات طلاب الثانوية العامة وإرسالها للوزارة

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 06:04 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة