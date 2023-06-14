تحديات التأمين الصحى وتطوير المنظومة فى مناقشات الحوار الوطنى غدا

كتبت إيمان على

تستأنف الجلسات النقاشية للحوار الوطني غدا الخميس، بحضور كثيف ومشاركة متنوعة من مختلف التيارات والفئات والخبراء، على مستوى المحور المجتمعي.

والمقرر أن تعقد جلستان حول الرعاية الصحية بين التحديات والآمال لمناقشة منظومة التأمين الصحي الشامل والنظام الصحي الحكومي والخاص والأهلي، والمدرجة على جدول أعمال لجنة الصحة.

وتتمثل محاور عمل لجنة الصحة في:

- منظومة التأمين الصحي الشامل.

- النظام الصحي (حكومي / خاص / أهلي).

- العنصر البشري في المنظومة الصحية.

- صناعة الدواء، معوقات توطينها، مقترحات وحلول.

- مستقبل التعليم الطبي في مصر.