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تأجيل محاكمة محامى عبدالله رشدى بتهمة السب والقذف لجلسة 30 يوليو

الأربعاء، 14 يونيو 2023 01:51 م
تأجيل محاكمة محامى عبدالله رشدى بتهمة السب والقذف لجلسة 30 يوليو عبد الله رشدى- أرشيفية
كتب: أحمد عبد الهادى

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أجلت محكمة جنح المعادي اليوم دعوى السب والقذف المقامة ضد محامي عبدالله رشدى أحمد مهران، والخوض في عرض سيدة تدعى جيهان جعفر لاتهامها وموكله عبدالله رشدي بالتعدى عليها والتحرش، لجلسة 30 يوليو المقبل.
 
وأقام الدكتور هاني سامح المحامي دعواه أمام المحكمة والتى اتهم فيها محامي عبد الله رشدى بارتكاب جرائم ممنهجة في السب والقذف والطعن في الأعراض والتهديد، عن طريق وسائل تقنية المعلومات بهدف إجبار جيهان جعفر على الصمت عن جريمة التعدى عليها قبل عبد الله رشدي.
 
وأكدت الدعوى أن المشكو فى حقه ارتكب جرائم تمثلت فى تعمده استعمال تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة ولإظهارها بطريقة من شأنها المساس بالاعتبار والشرف، وفي القضية اصطناع المتهم لفيديوهات حوت صورا مركبة ومصطنعة وقيامه بنشر ذلك الفيديو على نطاق واسع.
 
 

محكمة جنح المعادي

جرائم السب والقذف

الطعن في الأعراض

التحرش بالسيدة

عبدالله رشدي



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