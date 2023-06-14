اليوم السابع
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الأربعاء، 14 يونيو 2023 06:07 م
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بطل واقعة محطة وقود قنا: لم أفكر فى الموت وقررت الابتعاد عن المحطة لتفادى الانفجار

الأربعاء، 14 يونيو 2023 05:57 م
بطل واقعة محطة وقود قنا: لم أفكر فى الموت وقررت الابتعاد عن المحطة لتفادى الانفجار بطل الواقعة
قنا صابر سعيد

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كشف فتحي كمال، 55 عاما، سائق شاحنة عن تفاصيل واقعة إنقاذه لكارثة انفجار محطة وقود بمنطقة المعنا التابعة لمركز قنا، بعد قيادته الشاحنة بعيدا عن محطة الوقود.
 
قال فتحي كمال، سائق السيارة لليوم السابع ، إنه أثناء إفراغ حمولة السيارة بمحطة البنزين، فوجئ بخروج النيران من جانب السيارة، وقرر قيادة السيارة أثناء اشتعالها والخروج بها خارج البنزينة في أقرب نقطة آمنة لتفادي الانفجار.
 
وأوضح فتحي، أن السيارة كان بها قرابة الـ 15 طن من البنزين، لذلك قرر الخروج من محطة الوقود حتى لا تنفجر، وأنه أصيب بحروق في اليدين والظهر، ويتلقى للعلاج داخل قسم الحروق بمستشفى المرزوقي بمستشفيات قنا الجامعية.
 
وأكد السائق البطل، أنه لم يخشى الموت ولم يفكر في شئ غير خروج السيارة والابتعاد بها ودخلت النيران عليه الكابينة.
 
وأشاد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بالموقف البطولي لسائق سيارة الوقود التي اشتعلت بها النيران، أثناء تفريغ الوقود وذلك لقيامه بنقل السيارة فور ملاحظته اشتعال النيران بها خارج محطة الوقود مما أدى إلى الحد من اشتعال النيران بالمحطة والحفاظ على أرواح المواطنين، مشيرًا إلى أن ما فعله السائق يُعد مثلًا يحتذى به في التضحية من أجل الآخرين.

سائق قنا

سيارة الوقود

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محافظة قنا

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