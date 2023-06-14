وذكرت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية أنه تم الإعلان عن الحزمة الجديدة من قدرات الدفاع الجوي الحيوية لأوكرانيا أمس في اجتماع لوزراء الدفاع من قوة المشاة المشتركة .. حيث سيتم شراء المعدات التي تبلغ قيمتها 92 مليون جنيه إسترليني (حوالي 116 مليون دولار) في الأشهر المقبلة من خلال الصندوق الدولي لأوكرانيا، لتعزيز قدرة أوكرانيا على حماية بنيتها التحتية الوطنية الحيوية والسكان المدنيين وأفراد خط الجبهة.

وأضافت الوكالة أن حزمة المساعدات ستتضمن أيضا تقديم رادارات للمساعدة في الحماية من الضربات الروسية ،وبنادق وكمية كبيرة من الذخيرة.. مشيرة إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، تستثمر المملكة المتحدة 250 مليون جنيه إسترليني أخرى في الصندوق الدولي لأوكرانيا.

وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس:"لقد ساهمت المملكة المتحدة بمبلغ إضافي قدره 250 مليون جنيه إسترليني في الصندوق الدولي لأوكرانيا، ومع الحلفاء والشركاء، من خلال الصندوق، نقدم حزمة دفاع جوي لمساعدة أوكرانيا على حماية بنيتها التحتية الوطنية الحيوية والدفاع ضد الضربات الجوية الروسية العشوائية".

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أمس الثلاثاء، عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 325 مليون دولار لأوكرانيا.