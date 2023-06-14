انقطاع المياه بنبروه ومناطق من طلخا غدًا لمدة 12 ساعة بالدقهلية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عن قطع مياه الشرب عن كل من: مركز ومدينة نبروه، قرى الوحدة المحلية بطنيخ، قرى الوحدة المحلية بدرين، قرى الوحدة المحلية بكفر الدكروري - أفنيش، قرى الوحدة المحلية بنشا، قرية سرسو والخوازم بطلخا.
وذلك يوم الخميس الموافق 2023/6/15 لمدة 12 ساعة، بداية من الساعة 9.00 صباحًا، وحتى الساعة 9 مساءً.
وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى القيام ببعض التعديلات الخاصة بشبكات مياه الشرب.
وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال
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