انقطاع المياه بنبروه ومناطق من طلخا غدًا لمدة 12 ساعة بالدقهلية

وذلك يوم الخميس الموافق 2023/6/15 لمدة 12 ساعة، بداية من الساعة 9.00 صباحًا، وحتى الساعة 9 مساءً.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى القيام ببعض التعديلات الخاصة بشبكات مياه الشرب.

وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال