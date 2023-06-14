وسيرأس وفد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال، ويُشارك في أعمال الدورة وزراء الإعلام فى الدول العربية ومن يقوم مقامهم ورؤساء المنظمات والاتحادات الإعلامية ذات صفة مراقب لدى مجلس وزراء الإعلام.

وقال السفير خطابى، فى تصريح له اليوم الأربعاء، إن اللجنة الدائمة للإعلام العربي ستناقش وثائق العمل التي أعدتها الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام انطلاقا من الإسهامات البناءة للدول الأعضاء والشركاء المعنيين لترفع إلى المكتب التنفيذي تمهيدا لاعتمادها من المجلس الوزاري.

وأضاف أنه ستتصدر أجندة الاجتماعات مواصلة الدعم الإعلامي للقضية الفلسطينية المشروعة وفي صلبها القدس المحتلة، ومتابعة خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج بما في ذلك مشروع المرصد والمنصة المدمجة، فضلا عن تحديث الاستراتيجية الإعلامية العربية ووضع خطتها التنفيذية، وتنفيذ أهداف الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030، وإدراج مادة التربية الإعلامية في المناهج التعليمية، والإعلام البيئي، ووضع استراتيجية موحدة للتعامل مع شركات الإعلام الدولية.

وأوضح أن هذه الدورة ستناقش أنشطة بعثات ومراكز جامعة الدول العربية وتقارير المنظمات والاتحادات الإعلامية وقضايا تنظيمية تهم تطوير العمل الإعلامي المشترك.

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وأكد أن هذه الدورة ستتميز باستعراض وتقييم التقدم الحاصل في تنفيذ قرارات مجلس وزراء الإعلام العرب منذ انعقاد الدورة 52 بالقاهرة وذلك في ضوء الاجتماعات المكثفة التي عقدت على مستوى هياكل المجلس واللجان وفرق العمل.

وأشار إلى أنه سيتم في هذه الدورة انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب في دورته (18) حسب مقتضيات النظام الأساسي للمجلس، كما ستعقد على هامش الدورة ندوة دولية حول القدس بمشاركة نخبة من الشخصيات والأكاديميين والمختصين والإعلاميين.