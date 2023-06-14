المعمل الكيميائى يحدد مصير تاجر مخدرات سقط بحوزته "فودو" فى الجيزة

كتب أحمد إسماعيل

كلفت النيابة العامة بالجيزة خبراء المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعى بفحص المضبوطات، فى واقعة القبض على تاجر كيف وبحوزته كمية من مخدر الفودو ، وإعداد تقرير فنى بالمضبوطات.

وأمرت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

وألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، القبض على تاجر مواد مخدرة، قبل ترويجه كمية من مخدر الفودو، واعترف المتهم بالإتجار بالمضبوطات، وتخزينها بمسكنه، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق، وتوصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، لتورط عاطل في ترويج المواد المخدرة بين المتعاطين بعدة مناطق في الجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم إعداد كمين للمتهم بعد رصد تحركاته، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وضبط بحوزته كمية من مخدر الفودو معدة للبيع، وهاتف محمول، ومبلغ مالي من حصيلة الاتجار.

وبمواجهة المتهم اعترف باعتياده الإتجار بالمواد المخدرة، وحيازته المضبوطات لترويجها بين عملائه من المتعاطين، وتواصله مع عملائه بواسطة الهاتف المضبوط بحوزته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.