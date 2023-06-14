المعمل الكميائى يحسم مصير عاطلين سقطا وبحوزتهما نصف كيلو هيروين بالمرج

كتب عبد الله محمود

طلبت النيابة العامة سرعة إرسال تقرير المعمل الكميائى فى واقعة ضبط عاطلين بتهمة حيازة نصف كيلو من مخدر الهيروين في منطقة المرج، بقصد ترويجه على عملائهما لتحقيق أرباح غير مشروعة من تجارتهما الأثمة، وطلبت أيضا إرسال تحريات المباحث الجنائية.

البداية كانت بورود معلومات إلى ضباط مباحث قسم شرطة المرج تفيد بقيام عاطلين بترويج المواد المخدرة وبإجراء التحريات الأمنية اللازمة تم استهداف المتهمين وضبطهم وعثر بحوزته على كمية من مخدر الهيروين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأمرت بحبس المتهمان على ذمة التحقيقات.