الكشف على 3 آلاف مريض فى مبادرة الطب العلاجي بقرية نوسا الغيط في الدقهلية

الدقهلية _محمد الحبشي

وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بتنظيم مبادرة طبية علاجية مجانية بقرية نوسا الغيط التابعة لمركز اجا، وذلك تحت إشراف الدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجى وبحضور قيادات الطب العلاجي بالمديرية.

حيث تم توقيع الكشف على 3028 مريضاً بمشاركة 45 طبيباً من كافة التخصصات و30 ممرضة، وبالتعاون مع الإدارة الصحية باجا، وبمستشفيات ( أجا- ميت غمر- السنبلاوين - طلخا - رمد المنصورة).

ضمت المبادرة تخصصات (توليد نسا - الكلى - الجراحة -الجلدية- تنظيم الأسرة - الباطنة - العظام - الصدر - الرمد - المخ - الجلدية).

وقد جاء بيان المبادرة كالتالى : الرمد 297، الجلدية 251، العظام 295، القلب 130، الاطفال 415، الباطنه 353،المخ والأعصاب102،

الصدر 64، الحميات 33، الأنف والأذن 219، النساء والتوليد 200،الجراحة 200، الكلى والمسالك 172

يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بتقديم خدمات طبية متميزة.