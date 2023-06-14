الكرملين: روسيا أظهرت بوادر حسن النية بقبولها تمديد "صفقة الحبوب"

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قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف،"إن بلاده أبدت غير مرة إشارات حسن النية من خلال تمديد اتفاق الحبوب، لكن الغرب أحجم عن الوفاء بالتزاماته".



وأضاف بيسكوف - للصحفيين اليوم الأربعاء، ردا على سؤال عن سبب احتمال انسحاب روسيا من صفقة الحبوب في الوقت الحالي - "لقد قدمت روسيا مراراً بوادر حسن النية وأظهرت نهجاً مسؤولاً للغاية، ولكن للأسف في غياب المعاملة بالمثل وغياب رغبة الغرب الجماعي في الوفاء بجزء الاتفاقية المتعلق بروسيا، نجري إعادة نظر في هذه الصفقة".



وتشمل "مبادرة حبوب البحر الأسود" (صفقة الحبوب)، الموقعة في يوليو 2022، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما فيها ميناء أوديسا، ويتولى مركز التنسيق المشترك في إسطنبول تنسيق حركة السفن الأوكرانية. في نفس الوقت يتضمن الجزء الروسي من الصفقة السماح بتصدير الحبوب والأسمدة الروسية ورفع العوائق أمام هذه العملية.



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن أمس أن بلاده تفكر في الإنسحاب من هذه الصفقة.