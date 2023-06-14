القاهرة الإخبارية: ضربات جوية روسية تستهدف العاصمة الأوكرانية كييف

كتب أحمد عرفة

أكدت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن ضربات جوية روسية تستهدف العاصمة الأوكرانية كييف، مشيرة إلى أن صفارات الإنذار تدوي في كييف والسلطات تطالب السكان بدخول الملاجئ.

وفى وقت سابق سلط مقال نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية الضوء على تصريحات الرئيس الروسى فلاديمير بوتين التى ينفى فيها دعاوى رئيس أوكرانيا فلودومير زيلينسكى حول نجاح الهجوم المضاد الذى شنته القوات الأوكرانية على القوات الروسية الأسبوع الماضى فى محاولة لاسترداد الأراضى التى بسطت موسكو سيطرتها عليها منذ بداية العملية العسكرية الخاصة فى أواخر فبراير من العام الماضى.

وأشار المقال، الذي شارك في كتابته كل من الصحفيين دانيال بوفي وبيجوتر سوير، إلى أن الرئيس الروسي اعترف بالفعل أن قواته خسرت منذ بداية الهجوم المضاد 54 دبابة إلا أن الخسائر التي تكبدها الجانب الأوكراني أكبر بكثير.