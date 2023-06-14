وأوضحت السلطات أن القيادي أبو زكريا هاجم القوات بقذيفة وقنبلتين يدويتين أثناء محاولتها القبض عليه، وأن العملية الأمنية أسفرت أيضا عن إصابة جندي وتصفية قيادي آخر بالجماعة إثر مقاومته السلطات.

وذكرت شبكة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية أن أبو زكريا تولى قيادة "داعش" في جنوب شرق آسيا نهاية عام 2021 وكان هدفا لعدة عمليات أمنية سابقا.

وقاد أبو زكريا "جماعة ماؤوتي" الإرهابية التي فرضت حصارا على مدينة "ماراوي" في مايو 2017 ، ما أدى لصراع مسلح استمر خمسة شهور وأسفر عن مصرع 168 جنديا و47 مدنيا وألف إرهابي، بالإضافة إلى وقوع دمار واسع بالمدينة.